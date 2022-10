Compran un edificio histórico para el Tribunal de Faltas y piensan traer agua del río Negro

Por Juan Florin

jflorin@lanueva.com

--Buen día, Juan. Es de suponer que hoy, una vez más, debemos competir contra todos, pero ya estamos acostumbrados.

--Están a un partido de salir otra vez campeones, no llores. Nosotros, aunque no venimos bien, vamos a salir a ganar e Independiente hará lo mismo en la Bombonera.

--Bueno, veremos si a pesar del cansancio y las lesiones podemos sumar otra estrella. El equipo, pese a no dejar de sumar problemas, siempre pudo levantarse.

--El que no deja de sumar problemas es el gobierno.

--Tenés razón, y la recomposición salarial que pide camioneros anticipa una semana movidita.

--No tengas dudas, mientras el sindicato reclama 131% o va a la huelga y para el país, el gobierno afirma que no puede permitir semejante incremento para no afectar “la dinámica inflacionaria”.

--A eso sumale las peleas en el seno de la coalición oficialista.

--Que son como las que tiene la oposición, con la única diferencia es que, al gobernar, la responsabilidad es otra y no da para estar preocupándose por lo que dijo “Alfa” en el Gran Hermano.

--No sabía que consumías ese tipo de shows.

--No lo consumo, pero escuché lo que dijo la portavoz presidencial, por eso, y te va a llamar la atención, coincido con lo que opinó Diego Brancatelli, quien apuntó contra Cerruti por la visibilidad que le dio a un hecho que, según él, no tiene la trascendencia necesaria para ser nombrado por un funcionario del gobierno.

--¿Qué dijo?

--Que “el 1 por ciento de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma -por Walter- este de Gran Hermano sobre el presidente, hasta que Gabriela Cerruti se encargó de que lo sepa el 90 por ciento”.

--Ja, ja, tiene razón, pero ya que estás incursionando en temas medio faranduleros, capaz podes decirme algo del casamiento de Fantino.

--Mmm, permitime que te deje en banda, hay gente mucho más avezada que yo para esas cosas. Si me pareció muy buena la decisión de la novia de querer casarse en su ciudad. Que sean muy felices.

--Coincido, pero entonces tirá algunas de esas cosas que solés tener y de las que se sigue hablando en la semana. ¿Puede ser?

--No exageres, pero ok, algo tengo.

--¿A ver?

--¿Te acordás que en noviembre del año pasado te comenté que estaba a la venta el edificio de La Oxígena, en Brown y Misiones?

--Tenés razón, me dijiste que se trataba de un edificio de 1930, cuando esa empresa se asentó en Bahía Blanca, en Brown al 1000, y que luego fue adquirida por Air Liquide.

--Exacto, te dije incluso que esa tremenda esquina, con paredes antisísmicas, en la planta alta tenía, dos departamentos, uno seguramente destinado al gerente.

--Es verdad, pero largá la novedad.

--Lo compra la Muni.

--¿La Muni?

--Sí, acaba de cerrar el acuerdo y la idea es trasladar allí al Tribunal de Faltas. Acordate que la Comuna le está alquilando en Estomba al 400, se vence el alquiler y la Muni decidió ir por la compra de un edificio que es más amplio y que sale un poco del microcentro.

--¿Tenés idea del monto de la operación?

--Me dijeron que una cadena de inmobiliarias muy conocida tenía a la venta esa propiedad en 350 mil dólares pero, obviamente, se llegó a un acuerdo por un monto menor.

--¿Y cuándo se muda el Tribunal de Faltas?

--Se está terminando el papeleo y, según pude averiguar, hay que hacer algunos trabajos menores para adaptar el edificio, pero la idea es que antes de fin de año el Tribunal de Faltas esté en su nueva y definitiva sede.

--De afuera parece un edificio importante.

--Exacto. Tiene casi 1.000 m2 cubiertos, está en muy buen estado y dispone de un amplio patio para estacionamiento, con doble entrada vehicular, y depósito.

--¿Y qué pasó con Air Liquide?

--Se trasladó al Parque Industrial.

--Muy buen dato, amigo, pero que no decaiga y ya que estamos comentame algo del posible traslado del Concejo Deliberante al edificio que ocupó la Aduana, en Colón y Estomba. ¿Puede ser?

--Sí, fíjate que ayer se conoció que la dirección de Aduanas logró que el inmueble siga perteneciendo al organismo, gracias a una gestión de su nuevo director Guillermo Michel.

--Entonces la Muni, ¿tarde piaste?

--Efectivamente. Por lo que sé a fin de mes o principios del próximo la Comuna y el Concejo tenían pensando presentar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) un proyecto de refuncionalización del edificio, pero ahora ese organismo resolvió que el edificio siga en manos de la Aduana y que esta pueda trabajar en su recuperación y rehabilitación.

--Entonces, ¿cero chances?

--Entiendo que es así, de hecho la Muni quería una cesión definitiva, pero todo cambió en las últimas horas, pese a que la ABBE había solicitado un proyecto de refuncionalización.

--Bueno, ojalá tenga un buen uso. Como bien señaló días atrás La Nueva., es un despropósito que un bien patrimonial como este ya lleve cuatro años sin uso.

--Claro, y ni hablar de otro tremendo edificio ubicado muy cerca de allí, el del Banco Hipotecario Nacional, que lleva 13 años desocupado, aunque en este caso requeriría una inversión mucho mayor, sobre todo en climatización.

--Te cambio de tema. ¿Estuviste en el Unipar Day, en Buenos Aires?

--No, no pude ir, pero vi que estuvieron el intendente, el presidente del Consorcio del Puerto, autoridades de la UIBB, Bolsa de Comercio, etc.

--¿Te enteraste de algo?

--Que la empresa atraviesa un buen momento y quiere expandirse en Argentina, en Bahía por ahora no porque tienen capacidad suficiente y analizarán el futuro si tienen más gas.

--Tienen intenciones de sumarse al negocio del litio en el norte, ¿no?

--Sí y de hacer tres parques eólicos, aunque en esto hay un problema.

--¿Cuál?

--Acá no hay más capacidad de transporte de energía, es decir, electroductos, y si no se hacen nuevas líneas no podremos sumar más aerogeneradores en la zona. En ese sentido, si se hacen inversiones en el transporte, Unipar quiere sumarse a la energía eólica.

--Es increíble que no se pueda avanzar con eso.

--Lo mismo pasa con el gas. Ahora, por suerte, comenzó el gasoducto desde Vaca Muerta.

--Lo que nos faltan son acueductos.

--Tal cual, el eterno problema de Bahía, te diría desde su fundación. Si me permitís, tengo novedades.

--No me digas que empiezan las obras prometidas.

--Mmm... no exactamente.

--Bueno, mientras le pedimos a Tito otra ronda de café, contame...

--Mañana lunes los intendentes de Bahía, Patagones, Rosales y Villarino se juntan en La Plata con el gobernador Axel Kicillof.

--¿Motivo?

--El agua del río Negro. Hay un acuerdo con Neuquén y Río Negro por el cupo que le toca a la provincia de Buenos Aires y hay que ir pensando en cómo se utiliza ese cupo.

--Me imagino que Bahía debe apuntar al agua para consumo humano.

--Sí, prioriza eso, y también apuntar a una futura expansión comercial y riego de producción. Se estima que hay alguna línea de crédito internacional que podría facilitar la construcción de un acueducto.

--¿No es un trasvase al río Colorado?

--No, se apunta a un acueducto, con dos etapas, la primera desde río Negro a Pedro Luro y la segunda desde allí hasta Bahía Blanca. Se habla de una posible obtención de fondos para la primera etapa.

--Ojalá, pero si no se pudieron hacer las obras en Bahía, si no se concretó el acueducto desde el Colorado, todo esto parece algo muy pero lejano.

--Coincido, yo sólo te comento lo que va a pasar mañana. Ojo, tal vez el intendente vuelva con info sobre los trabajos pendientes en Bahía.

--No lo descarto. ¿Qué más?

--Supongo que tenés presente lo que de dije el domingo pasado sobre el sorpresivo cierre de la casa central de una concesionaria de motos.

--Sí claro, me dijiste que Gatto Motors dejó el local de O’Higgins y Thompson.

--Exacto, bueno, el otro día pude hablar con su duelo, Leandro Gatto, y me dijo que el cierre y la concentración de actividades en el local de la autovía Alfonsín no se debió a que tuvo problemas con la AFIP y la Justicia.

--Contame.

--Me dijo que no tuvo que irse del país y que el local del centro lo dejó, entre otras cuestiones comerciales, por cierto cansancio con la Guardia Urbana y una tendencia que cada vez se da más en Bahía de salir del centro.

--Vale la aclaración. Sigamos. ¿Algo del mercado?

--La Muni siguen cerrando acuerdos con los puesteros. Sobre 21 locales hay 12 cerrados, dos se fueron y quedan 7 con voluntad de mudarse. Les siguen buscando lugar.

--¿Qué más tenés?

--En pocos días más comienza la ejecución de un nuevo espacio público.

--Buen dato amigo, dame detalles.

--Mediante la herramienta de articulación público privado se concretará otro espacio de este tipo. En la exestación Orbe, en Láinez e Indiada, cuya obra te comenté varias veces, ahora se inicia un espacio con bancos, canteros, etc, que pinta muy lindo.

--Seguiremos atentos a esto, pero ahora sácame una duda.

--Preguntá.

--¿Sabés a qué se debió la presencia de ómnibus con escolares, el otro día, en el shopping?

--Sí. Por iniciativa del diputado Lorenzo Natali y con el aporte del citado centro comercial, más las empresas Rastreador Fournier, Cinemacenter y Mc Donald’s se realizó el primer encuentro del ciclo “Un día de película para los chicos”.

--No sabía. ¿De qué se trata?

--Alumnos de escuelas del nivel primario, en este caso de la 66 del Barrio Noroeste y la 36 de Villa Nocito disfrutaron de una mañana allí, con proyección de una película, un refrigerio en el patio de comidas y actividades culturales.

--Muy buena idea, ojalá se repita.

--Así será, la próxima está prevista para el 14 de noviembre.

--Me había olvidado, ¿sabes algo del tema Ahora 30?

--Qué comenzará, en los hechos, mañana lunes y muchos van a aprovechar las cuotas. Es raro que con esto se apoyen consumos que no son de primera necesidad. Entiendo que la industria va a tener una mayor demanda, pero sinceramente no me cierra, sobre todo porque el comercio, en general, está de capa caída.

--Y claro, fíjate que para el Día de la Madre las ventas cayeron un 5 por ciento en el país con relación a igual fecha del año pasado.

--Sí, y acá por lo que me comentaron la caída fue más o menos igual. Ojo, años atrás hablamos mucho de la venta ambulante, pero hoy el principal problema para los comerciantes es la venta a través de las redes sociales, y obviamente, todo en negro. Esto es algo que no para de crecer.

--La gente debe aprovechar, sobre todo, las promociones bancarias con las tarjetas de crédito.

--No tengas dudas, la suba de costos financieros ha hecho que cayeran bastante las ventas con tarjeta. Hay negocios que cuando ofrecen esas promociones no dan abasto y el resto de los días no entra nadie.

--Juan, estamos por irnos y no me dijiste nada del submarino que encontraron cerca de Necochea. Ayer salió una extensa nota en “La Nueva.”-

--Sí, y por lo que me dicen desde el grupo es que estamos frente a algo muy importante.

--Ellos piensan que puede haber tres submarinos más en esa zona.

--Sí, pero según me dicen, el hecho de que este haya sido detonado implica que desembarcaron personas y objetos y lo volaron para ocultar todo rastro. Con lo que se reafirmarían las sospechas de la llegada de jerarcas nazis.

--Sigamos recorriendo el espinel.

--Dale, me parece que en tiempos de necesidad de empleo hay que destacar la segunda edición del programa de oficios que lanza Edes, dictado por la UTN.

--Tenés razón. Tirá algunos detalles entonces.

--Hasta el martes, inclusive, está abierta la inscripción on line, es un programa gratuito y abierto a la comunidad que consiste en un curso de electricidad básica domiciliaria certificado que se cursa de forma presencial en la sede de la UTN, de calle Montevideo 340.

--Leí que es para mayores de 18 años, que hayan finalizado los estudios secundarios y se va a priorizar a quienes estén desempleados.

--Exacto. El cursado comenzará el 1 de noviembre, los días martes y jueves, de 15 a 18 horas, y finalizará el 15 de diciembre. Capaz conocés a alguien que le interese, por eso te paso el link de inscripción: https://www.infoedes.com/programa-de-oficios/

--Perfecto, ¿algo más antes de levantar campamento?

--Sí. Algo del campo y relacionado con la mujer. El Ateneo Rural Bahía Blanca, cuya presidenta es la dorreguense Carmela Alvarez, organizó una conferencia para el próximo viernes 28. Se reflejará, y reconocerá el trabajo que se desarrolla desde diferentes sectores, justo en coincidencia con el mes de la mujer rural.

--¿Mujeres que inspiran?

--Tal cual. Así lo denominaron. Los testimonios serán de Alicia Ruppel, gerenta de la Bolsa de Cereales; Guillermina Juárez, encargada de Recursos Humanos del Consorcio de Gestión del Puerto y la cabañera Marcela Ciccioli, dueña La Helvecia, que presentó el Gran Campeón Angus en la última expo de Bordeu. Será en el auditorio de la Cámara Arbitral de Cereales, a partir de las 18 con entrada libre y gratuita, claro.

--Ah... y ya que estamos te comento que el miércoles la empresaria bahiense Nora Carricaburu participará del Impact Women Forum. Será entrevistada en el panel Mirada Internacional, todo esto en el marco de un evento que es moderado por Alejandra Beligoy

--No sabía, qué grande Norita. Felicitaciones.

--Bueno, nos vamos, pero lamento decirte que hoy te toca a vos pagar la cuenta.

--Ningún problema, ya estoy acostumbrado José Luis. Nos vemos el próximo domingo.