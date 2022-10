Bahía Blanca 2028: entre la utopía y la realidad

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

En 1928 Bahía Blanca cumplió cien años. Fue el año del Centenario, plagado de celebraciones, homenajes e inauguraciones. En ese contexto festivo, un dibujante se animó a imaginar la ciudad del 2028, en sus 200 años de existencia, recreando una hipotética primera cuadra de calle Alsina. A seis años de esa emblemática fecha se puede hacer una lectura de aquella visión futurista.

Alsina 2028, la visión futurista de hace casi un siglo

En una escala menor a la imaginada, los edificios en altura han cupado, efectivamente, gran parte de la primera cuadra de calle Alsina, borrando las casas bajas de principios del siglo XX. No son los rascacielos neoyorquinos pero han modificado el perfil urbano de la época del centenario, donde la torre del palacio municipal dominaba las alturas. De hecho, es el único edificio que se pensaba sobreviviría al progreso. No ha sido así. Las sedes de los ex bancos Provincia y de Londres, entre otros edificios, siguen en pie, con otros destinos y usos.

A seis años del bicentenario, la realidad del lugar (Foto: Pablo Presti)

Sin tranvías, ¿con autos voladores?

La calle Alsina se piensa sin autos, una acertada visión para un mundo que por entonces recibía con beneplácito la irrupción del automóvil, sinónimo de modernidad y progreso. La calle aparece ensanchado y hermanada con la plaza Rivadavia, formando un gran playón cívico.

Aparece luego una rareza: una suerte de tranvías o tren, corriendo en medio de la plaza Rivadavia y otro en rieles elevados, sobre calle Chiclana. Eso sin dudas ha quedado fuera de toda posibilidad.

En 1928 los tranvías eléctricos eran parte del paisaje bahiense

Finalmente, en el dibujo de 1928 aparece una especie de auto volador, que “despega” de un hueco en la pared lateral del edificio de Alsina y San Martín.

Ese detalle, que también parece estar lejos de ser una realidad, tiene por estas horas su primer modelo cierto, un "coche volador" desarrollado por la empresa china Xpeng Inc, que realizó su primer vuelo de prueba en Emiratos Árabes Unidos. Se trata de pequeño vehículo eléctrico, de despegue y aterrizaje vertical, dos plazas y ocho hélices. La similitud entre aquel coche-avión de 1928 y este vehículo volador es cuanto menos fascinante.

El auto volador fabricado por los chinos que ya vuela en Dubai

¿Habrá alguien en 2028 que imagine y dibuje esa misma cuadra proyectada a 2128? Es un desafío que puede tener su atractivo, un ejercicio de la imaginación para una ciudad que comenzó su historia en 1828, como un elemental y precario fuerte de frontera, un reducido grupo de ranchos de adobe en medio de la nada que se sabida convertir en una gran metrópoli, plagada de presente, ansiosa de futuro.