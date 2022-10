Federal A: Olimpo y Sansinena, en un mano a mano entre viejos conocidos

Llegó la hora de la verdad para los conjuntos bahienses...

Olimpo, el equipo con mejor rendimiento en la fase regular -73 puntos producto de 22 partidos ganados, 7 empatados y 3 perdidos-, inicia hoy los octavos de final del Torneo Federal A, enfrentando a Sansinena de General Cerri, en uno de los cruces de octavos de final del certamen -los playoffs eliminatorios- que otorgará un único ascenso a la Primera Nacional de fútbol de la próxima temporada.

El encuentro se desarrollará en el estadio Roberto Carminatti, a partir de las 17, con arbitraje del sanjuanino Pablo Núñez.

En caso de empate en los 90 minutos habrá tiros desde el punto penal para resolver la eliminatoria.

Olimpo, dirigido por el DT Carlos Mayor, resultó el cómodo líder de la zona Sur del torneo. En condición de local, el conjunto aurinegro ganó 13 partidos, empató dos y solamente perdió uno (ante Sol de Mayo de Viedma).

"Tuvimos una fase regular muy buena, con un equipo que fue creciendo a lo largo de la competencia. Lamentablemente la abrumadora diferencia de puntos no sirve de mucho, porque el torneo no premia al que termina mejor. Ahora es un mano a mano en todos los partidos y no te podés equivocar, pero estamos preparados desde lo futbolístico y lo mental, tengo un grupo de jugadores excelente", dijo Carlos Mayor.

"Sansinena es un rival difícil al que ya enfrentamos. Es un equipo que conocemos y que sabemos de su poderío, porque tiene al goleador del torneo. Tendremos que resolverlo en los 90 minutos", amplió.

Por su parte, Sansinena terminó octavo en la misma sección, pero a 31 puntos de distancia del conjunto aurinegro.

El equipo del DT Darío Bonjour se impuso en tres encuentros, empató otros tres y perdió los 10 restantes cada vez que salió de su estadio.

"Entramos en el puesto 16 y eso es meritorio porque cuando agarramos nadie nos tenía en cuenta. Ya dije que lo de Olimpo era injusto porque hizo una campaña de campeón y terminó lejos de todos. El otorgar un sólo ascenso limita las posibilidades de los mejores equipos, por lo que no tenés chances de error. Estamos bien como equipo, logramos el objetivo de entrar entre los 8 mejores y ahora vienen los partidos eliminatorios", señaló, por su parte, Darío Bonjour, DT de Sansinena.

"Ojalá podamos dar la sorpresa ante un gran equipo. Olimpo dispone de muchas variantes, jugadores que te pueden resolver el partido en un par de minutos; tomaremos las debidas precauciones", aseveró.

Cabe destacar que el cotejo se adelantó un ahora del horario fijado inicialmente porque Olimpo así lo solicitó, habida cuenta que no pudo conseguir un equipo electrógeno para suplir algunso inconvenientes que se presentaron con el tablero eléctrico del estadio.

De todas maneras, el aurinegro cuenta con una capacidad lumínica excelente, con cobertura en todos los sectores del estadio.

En los partidos disputados entre ambos equipos en el actual Federal A, por la séptima fecha Olimpo se impuso 3-0 como local, mientras que en la programación N° 24 igualaron en dos tantos en General Cerri.

Por otra parte, mañana será el turno de Villa Mitre se medirá -en El Fortín de Maipú y Necochea- con Sportivo Belgrano de San Francisco.

El cotejo irá a las 16 y será arbitrado por el santafesino Adrián Franklin.

Venta de entradas

Prosigue hoy la venta de entradas desde las 13 hasta el inicio del partido, en Avenida Colón y 9 de Julio.

Generales

- Socios:

Gratis tribuna de Angel Brunel

$500 tribuna de O’Higgins

- No socios: $2000 (precio final)

- Jubilados: $1200 (precio final)

- Menores: $600 (de 3 a 11 años)

Plateas

- Socios: $3000.

- No socios: $4000.





El resto de los cruces

-A las 15: Ciudad de Bolívar-Douglas Haig de Pergamino; con arbitraje de Bruno Amiconi (Salto).

-A las 16: San Martín de Formosa-Estudiantes de San Luis; Nelson Sosa (Corrientes).

-A las 16: Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Tiro de Salta; Fabricio Llobet (Córdoba).

-A las 17: Racing de Córdoba-Sportivo Las Parejas; Mauricio Martín (Tucumán).

-A las 18: Central Norte de Salta-Sol de Mayo de Viedma; Nelson Bejas (Tucumán).

-A las 19.30: Sarmiento de Resistencia-Juventud Unida Universitario de San Luis; Jonathan Correa (Córdoba).