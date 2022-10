Neri Muñoz lo vivió pegado al ring: "Fui a apoyar a mis amigos"

Neri Muñoz vivió la velada boxística de una manera especial. Sufrió y gozó a la par de sus amigos, aunque esta vez a él le tocó hacerlo afuera del ring.

"Mis compañeros me hicieron sentir que estaba arriba del ring. Fue un espectáculo ver lo que hicieron, cómo se comprometieron con dejar todo y demostrar lo bien preparados que estaban", dijo el campeón de los títulos Fedelatin AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y Latino Plata CMB (Consejo Mundial de Boxeo) de la categoría Superligero.

"Lo de Gerardo es para aplaudir, pero también fue lindo ver ganar a Braian Farías, que se sumó hace poco al trabajo, y ver el debut de Maximiliano (Guayquipán), que lo hizo a estadio lleno y eso no es fácil de asimilar en tu primera pelea. También las chicas hicieron un buen espectáculo. Se vio una linda velada boxística, donde la gente acompañó", expresó Muñoz.

Neri se está preparando para una nueva pelea y, mientras tanto, disfrutó en familia (estuvo junto a su esposa) de un show que hacía rato -la última gran convocatoria fue la de chubutense Omar Narváez en 2011- no se veía en Bahía Blanca.

"Si todo marcha como lo planificamos, la semana que viene me tocará pelear en Puerto Madero. Me he preparado a conciencia, como lo hice siempre. Y estoy con muchísimas ganas de subirme al ring", aseguró el bahiense, que se ubica en los primeros 5 puestos del ranking argentino superligero.

Otro que estuvo en la gala y aplaudió a rabiar fue Carlos María Giménez, quien se subió al ring a compartir la previa de la pelea principal.

Gimánez fue campeón argentino de los welters y su carrera como profesional transcurrió durante las décadas de los 60 y 70.

Disputó 133 combates de los cuales ganó 115. El título argentino lo consiguió el 17 de mayo de 1972 cuando venció a Juan Alberto "Ardillita" Aranda, en el Luna Park.

Y dos veces disputó el título del mundo de los welters de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Las dos peleas fueron ante el mismo rival: Antonio "Kid Pambelé" Cervantes.