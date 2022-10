Reino Unido: Boris Johnson, entre los favoritos en la carrera para suceder a Liz Truss

El Partido Conservador británico comenzó hoy la elección interna para elegir su nuevo líder y tercer primer ministro en lo que va del año, tras la intempestiva renuncia de Liz Truss, en una votación relámpago en la que el dato sobresaliente es que el expremier Boris Johnson, destituido hace apenas tres meses, se posicionó entre los favoritos y podría reunir los respaldos necesarios para ser una de las opciones que finalmente se sometan al voto de los afiliados.

Johnson ya cuenta con 38 parlamentarios que lo apoyan hasta ahora y sostienen que podría asegurar las 100 nominaciones que necesita para avanzar en la carrera por el liderazgo.

No obstante, Rishi Sunak, exministro de Finanzas durante el Gobierno de Johnson, figura en primer lugar a pesar de que aún no confirmó si entrará o no en la carrera para liderar el partido.

Sunak, uno de los favoritos para suceder a Johnson cuando fue destituido en julio pasado, fue uno de los impulsores de la cascada de renuncias que forzaron su caída.

Liz Truss renunció tras estar 45 días en el cargo

En tercer lugar se encuentra la líder de la Cámara de los Comunes en el Parlamento Penny Mordaunt, quien hasta el momento, es la única que anunció que participará de la contienda que durará sólo una semana. El resultado debe estar para el próximo viernes.

"Me ha alentado el apoyo de colegas que quieren un nuevo comienzo, un partido unido y un liderazgo por el interés nacional", escribió Johnson en Twitter.

Las reglas que regulan la elección de un nuevo líder del Partido son fijadas por una instancia interna llamada Comité 1922, que preside Graham Brady, quien confirmó que la competencia por el liderazgo concluiría el viernes 28 de octubre.

Los candidatos para reemplazar a Truss como líder necesitarán al menos 100 nominaciones de parlamentarios conservadores, lo que significa que el número máximo de postulantes será tres (hay 356 legisladores oficialistas en la Cámara de los Comunes).

Los candidatos finalistas participarán en un evento de campaña ante los medios previo a una votación online para que los afiliados conservadores elijan a quién quieren cómo nuevo líder.

Según la prensa británica, un ministro le dijo a la cadena de televisión Sky News que cree que Johnson podría asegurar las 100 nominaciones que necesita para avanzar en la carrera por el liderazgo.

En ese sentido, Jacob Rees-Mogg se convirtió hoy en el primer miembro del gabinete en declarar públicamente en las redes sociales su respaldo al expremier.

Johnson también sigue siendo popular entre las bases conservadoras, que podrían volcar ese respaldo durante el proceso de elección de un nuevo líder. (Télam)