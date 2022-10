TC2000: por un conflicto gremial, el equipo Chevrolet no viaja al Cabalén y pierde grandes chances de título

Por un fuerte reclamo gremial, el equipo oficial Chevrolet de TC2000 increíblemente no podrá ser de la partida en la undécima fecha del campeonato 2022 este fin de semana, en el Oscar Cabalén de Alta Gracia.

“Ante las injustificadas medidas de fuerza del gremio mecánico en nuestras instalaciones de ProRacing, informamos que no será posible para nuestros pilotos participar con seguridad en esta carrera tan importante”, expresa el comunicado del team.

“Hemos informado a nuestros sponsors y lamentamos que esta situación deje sin posibilidades de pelear el campeonato a nuestros pilotos y a los seguidores de la categoría sin espectáculo”, agrega.

Si bien el box del Pro Racing en el Cabalén se encuentra armado y listo, la falta de acuerdo con los representantes del gremio impiden llegar en tiempo y forma al comienzo de la fecha, razón por la cual las autoridades no tuvieron otra alternativa que desechar la participación.

En consecuencia, tanto Bernardo Llaver como Agustín Canapino, tercero y cuarto del torneo, respectivamente, pierden la chance de seguir siendo parte de la disputa del campeonato, el cual lidera el tandilense Leonel Pernía (Fluence).

“Toda mi vida me preparé para este momento, aguanté miles de cosas y siempre agaché la cabeza pensando que algún día me iba a tocar a mí. Qué difícil es todo a veces, no se imaginan la ilusión que tenía por pelear el campeonato hasta el final. Gracias a todos los que me apoyaron e hicieron fuerza junto a mí”, expresó Llaver a través de una cuenta de Instagram.