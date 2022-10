Mañana, Huracán juega dos partidos en cinco horas: incomprensible

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

No digo que esté bien o mal. No soy quien para cuestionar resoluciones oficiales --amparadas siempre bajo las condiciones de un reglamento-- de un ente encargado de la organización, fiscalización y desarrollo de una competencia futbolística como en este caso, aunque existen ciertos parámetros de sociabilidad, buena convivencia y sentido común que en muchas ocasiones no se aplican por el derecho a la “ventaja”, al hecho de sacar ventaja deportiva sin que importe demasiado la vida de ese rival al que van a enfrentar.

Al caso que me voy a referir no tiene nada que ver, ni lo sé porque no quise andar averiguando, con la “ventaja” del equipo que es local o con la desventaja que sufre el visitante, solo me resulta chocante y hasta incomprensible que un elenco liguista, en este caso Huracán, juegue el mismo día, con seis horas de diferencia, por el Regional Amateur y el torneo local.

A las 11 se mide con Sporting en Punta Alta por la segunda fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur, mientras que a las 16, por la 12ª programación del Clausura de la LDS, enfrenta a Tiro en el Polígono.

Se me vienen a la mente un montón de partidos de equipos que actuaron al mismo tiempo en un certamen y en otro, pero en todos los casos fueron visitantes a nivel regional y locales en la Liga, o viceversa.

Históricamente, en nuestro fútbol, los clubes se han puesto de acuerdo para adelantar o postergar cotejos con tal de que no se superponga el fixture de un campeonato con el otro, aunque no recuerdo, ni tampoco lo pudieron hacer los memoriosos que llevan años recorriendo los pasillos de 11 de Abril 77, que un equipo, por ser visitante en ambos torneos y no poder definir día ni horario, tenga que jugar dos veces en menos de 24 horas.

En la gestión del doctor José Luis Malet, en tres períodos y la más extensa si tenemos en cuenta el inicio de la era 2000, Villa Mitre y Olimpo, que eran los que participaban en categorías superiores, habían firmado un convenio con los demás clubes: para que les adelanten los partidos o se jueguen a conveniencia de tricolores y aurinegros, ellos mismos como instituciones se hacían cargo de abonar la terna arbitral y el operativo policial.

Cuando asumió César Morelli como titular de la LDS, en la primera reunión se dejó registrado en actas que los clubes le iban a dar prioridad al torneo de la Liga, siempre con el compromiso de acomodar el encuentro por el Federal con una antelación de 24, 48 o 72 horas según la disponibilidad y la prestación del servicio de seguridad de la jurisdicción correspondiente.

Cuando Dámaso Larraburu llegó al poder, hubo “un pacto de caballeros” para que ningún equipo dispute dos partidos en un mismo día. Y se cumplió a rajatabla.

Ese tratado prosiguió con el arribo de Mariano Petrelli a la presidencia, y ya con Gustavo Lari como el 1 de la Liga, se consiguió, con mucho esfuerzo, que todos los partidos se lleven a cabo entre sábado y domingo, por supuesto sin superposiciones en un mismo día con los cruces del Federal.

Hoy, o mejor dicho mañana, a Huracán le toca abrir el expediente de un capítulo sin precedentes, más allá de que el artículo 68 del reglamento oficial del Regional Amateur aclara “Si el Club participante obtiene la autorización emanada de la Liga respectiva, no disputará el Torneo Local. Por el contrario si el Club participante no obtiene la franquicia de la Liga deberá disputar simultáneamente el Torneo Local y el Torneo Regional Federal Amateur; no obstante ello, la Liga deberá adecuar el desarrollo del torneo local evitando a su representativo tener que disputar partidos con intervalo menor de 72 horas”.

Dicho esto, se podría decir que se estaría infringiendo el reglamento, aunque de la Liga señalan que “si el equipo que participa en una divisional superior decide seguir participando en su Liga (tiene derecho a no hacerlo), deberá cumplir estrictamente la programación en días y horarios que fije la Liga”.

Entonces, llego a la conclusión de que si no es antirreglamentario, es ilógico, antipático, hasta una determinación sin tacto y con poca solidaridad.

En Huracán están que “vuelan” por los aires. Le pidieron a Sporting llevar el partido al lunes y, según ellos, le manifestaron que no; lo mismo hicieron con Tiro, y tampoco encontraron una respuesta satisfactoria.

“Lo que más nos molesta es que la semana que pasó Sporting nos pidió adelantar (primera fecha del Regional Amateur) al jueves y le respondimos que si, pero ahora no encontramos la misma predisposición”, se quejaron desde el bulevar.

En fin, “ajo y agua”, porque el Globo va a tener que jugar mañana a las 11 y a las 16.

“Ambos compromisos los afrontaremos casi con los mismos once porque no tenemos un equipo principal y otro alternativo. Si te adelanto, porque es seguro, que los que van al banco en el partido de la mañana, ingresen o no, van a ser titulares en el de la tarde”, confirmó Federico Gómez Peña, DT del “cangrejo” whitense.