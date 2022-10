Riquelme: "Sabemos que vamos a sufrir porque los jugadores están cansados, pero estamos dando pelea e ilusionados"

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, habló luego del triunfo sobre Gimnasia y Esgrima La Plata y elogió al entrenador Hugo Ibarra, mientras que opinó sobre la definición de la Liga Profesional el próximo domingo y celebró el presente del "Xeneize".

"Estoy contento, trabajando, esperando que el equipo descanse para el domingo. Sabemos que vamos a sufrir porque los jugadores están cansados, estamos dando pelea e ilusionados con lo que viene", señaló el exenganche.

Sobre el técnico, remarcó: "Ibarra está contento, está en su casa, conoce el club, es una persona tranquila. No es fácil dirigir a este equipo, se habla todos los días de lo bueno y lo malo, cuando hay algo chiquito parece grande. Cuando vas primero es lo normal, no se habla tanto. Él lo sabe, lo vivió como jugador y ahora como entrenador. Me hace feliz verlo dirigiendo. Es un sueño para nosotros".

"El torneo es parejo, felicitamos a Atlético Tucumán, Huracán, a Gimnasia también, que hizo un campeonato bárbaro. A nuestra manera de ver, siempre pensamos que Racing fue el favorito, quedó afuera en Copa Argentina, se reforzó muy bien y tenía más descanso", expresó Riquelme en declaraciones a ESPN.

Y agregó sobre la postergación del duelo con el "Lobo": "Teníamos que jugar ayer contra Gimnasia, pero sentimos de una manera, seguimos siendo futbolistas, es lo correcto que tuviera un día más de descanso. Si podemos ayudar a los jugadores de otros clubes, lo vamos a hacer, se lo explicamos al presidente de la AFA. Sabemos que llegamos más cansados al domingo, pero hacemos lo que hay que hacer por el bien del fútbol argentino".

Además, Riquelme habló del juvenil Luca Langoni: "Para jugar en Primera necesitás un poco de suerte en el buen sentido, tuvo la chance después de la lesión de (Exequiel) Zeballos y varios. Pasó más de un año en Reserva, tuvo la suerte de que el entrenador lo conoce muy bien, sabe qué le puede dar. En el plantel se está dando que hay muchos chicos de inferiores, que se conocen desde hace muchos años y la pasan muy bien".

"A los jugadores que tenemos les gusta competir. Estaban muy tristes después de Newell's, me tocó verlos, comí con ellos, nos reímos bastante, están con ganas de jugar. Siempre hay partidos malos, a veces uno cuando va primero tapa todo, pero mayormente un jugador tiene más partidos malos que buenos", añadió.

A su vez, destacó la actualidad del equipo: "En la Copa Argentina sabemos que será muy difícil con Patronato que nos cagó a goles, pero vamos a intentar competir y soñar con la final. Es nuestra obligación. Llegamos con chances al domingo, estamos muy felices, agradecidos a los hinchas. La Bombonera viene siendo una fiesta, ojalá que le podamos ganar a Independiente".

Por último, se refirió a la negociación con Agustín Rossi por la renovación de su contrato: "Le hicimos una oferta gigante. Amamos nuestro club y queremos que se quede muchos años. Nos volvimos a reunir y ofrecimos más del doble. Él repite que se quiere quedar, que entiende que no podemos fundir al club. A partir del lunes vamos a llamar a su representante para ver qué posibilidades tenemos de ponernos de acuerdo", concluyó. (NA)