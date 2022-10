Emotiva nota a Fantino antes de su casamiento en Bahía: "Dios creó una mujer con la que voy a ser feliz"

El conductor Alejandro Fantino, quien este viernes se casará por civil en Bahía Blanca con su novia Coni Mosqueira, dijo que "Dios creó una mujer con la que voy a ser feliz", al ser entrevistado en su propio programa, Animales sueltos, por el psicoanalista Gabriel Rolón.

"Hay una frase de [Rudyard] Kipling que decía 'Dios no podía estar en todos lados al mismo tiempo y por eso creó a las madres'. Yo agregaría que si encontrás a la mujer de tu vida, también creó a tu esposa", dijo Fantino sobre la modelo bahiense en el ciclo que conduce por América TV.

"Dios creó una mujer con la que voy a ser feliz casado y con la que ya soy feliz de novio, y quiero estar dedicado a eso, que cada momento sea el momento", agregó el periodista, que también sostuvo que ahora quiere "transitar la vida lo más feliz posible".

"En este tiempo aprendí lo que ya no quiero, hay gente con la que no quiero trabajar más, lugares y formas en las que no quiero trabajar más, me quiero dedicar a estar con gente con la que soy feliz", dijo Fantino.

"Le entregué gran parte de mi vida a mi carrera, pero no voy a entregar mi vida por mi carrera —siguió el conductor—. Terminé dándome cuenta de que en los últimos 15 años no tenía mucha posibilidad de estar con mi vieja, con mi viejo, con mi hijo".

En otro tramo de la nota, expresó que "es anormal que te conozca tanta gente y en esta anormalidad que acepté, de la que no reniego porque soy agradecido a la gente, me propuse que si hay un punto menos de rating o un Martín Fierro menos no me importa, quiero vivir un poco más".

"Soy un tipo que ama fuerte y el amor lo juego en serio"

"Soy un tipo que ama fuerte y el amor lo juego en serio. Si apuesto, apuesto todo. No sé si está bien o mal, por eso abracé con mucho amor mi carrera y en este caso abrazo esta decisión de vida", comentó Fantino.

"Quiero que la gente que está cerca mío sea libre y feliz y se pueda realizar en todo sentido, no soy el centro del mundo ni el dueño de mi pareja, lo juego en cada acto, la gente que me conoce sabe que me la juego permanentemente cuando me quiero jugar", añadió el conductor.

"Creo que eso es una cosa que Coni notó en mí. Es difícil, laburando en este medio, que la gente confíe en nosotros", aseguró.

Fantino y Mosqueira se comprometieron en julio pasado durante unas vacaciones en Santorini, Grecia. A fines de septiembre, en una entrevista, el conductor confirmó que se iba a casa el 21 de octubre en nuestra ciudad.