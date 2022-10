"Fue un resultado injusto; tendríamos que haber ganado tranquilamente", dijo Pipo Gorosito

El DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, lamentó la derrota de hoy ante Boca, 2 a 1, en la reanudación del encuentro suspendido el 6 de octubre por la fecha 23 fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y consideró que fue "un resultado injusto en relación al desarrollo del partido".



"Dominamos casi todo el partido, tuvimos las situaciones, pero nos faltó claridad para concretar las situaciones de gol. Un resultado injusto ante un rival que tuvo tres situaciones de gol e hicieron dos. Tendríamos que haber ganado tranquilamente" explicó Gorosito en conferencia de prensa.



A la hora de analizar el desempeño del equipo, el entrenador reconoció que "tuvo un bajón futbolístico grande", pero hubo una mejora respecto a los últimos partidos, ya que volvieron "a recuperar de a poco" su "identidad".

"A mi entender hubo una mejora respecto a los últimos partidos, pero no alcanzó" se lamentó Gorosito, que tuvo una deferencia con la dirigencia de Boca y AFA "por el día de más de descanso".Ante la consulta sobre la inclusión Brahian Alemán, quien arrastra un desgarro en el recto anterior del muslo izquierdo y fue infiltrado para ser parte de este encuentro trascendental, dijo: "Jugó porque pensamos que iba a estar bien, sino no lo hubiésemos puesto".Gorosito quien extendió anoche su vínculo hasta diciembre de 2023 al mando del primer equipo, aseguró estar "muy contento con la renovación" aunque sostuvo que ahora se le "hace difícil por la tristeza de haber perdido".El entrenador de 58 años, artífice de una gran temporada, dijo: "Tenemos idea de seguir creciendo. Lo más importante de todo no es incorporar mucho, sino algunos puestos claves".El DT señaló que pretende "las renovaciones de 'Pitín' (Agustín Cardozo y (Ramón) Sosa", explicó que le aclaró "a la comisión que hay que incorporar poco, pero de calidad" y enfatizó sobre la "obligación de seguir haciendo crecer a nuestros pibes".