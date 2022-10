El mensaje que, según el técnico Ignacio Vul, deben entender los jugadores de Comercial

Comercial dio la nota anoche, quitándole el invicto a 9 de Julio, al completarse la novena fecha del torneo de Segunda.

Además de la victoria, lo más curioso fue el trámite, sobre todo en el primer tiempo, donde el local llegó a sacar 28 de luz, en apenas 14m20 de juego.

"Creo que ganamos, principalmente, por el aspecto defensivo. En el primer cuarto recibimos 9 puntos y 29 en total del primer tiempo. Ahí estuvo la clave, más allá que después nos costó mantener la diferencia", señaló el técnico Ignacio Vul.

"Lo que queríamos era que no entren en circulación de juego los tiradores de ellos y, por ahí, definir acciones de dos por dos o tres por tres entre Gutiérrez y nuestros internos", especificó.

Ignacio Frisón y Lucas Ruiz aportaron lo suyo.

Si bien llegaban bien distanciados en la tabla de posiciones, el DT tenía confianza en sus jugadores y el trabajo realizado.

"No me sorprendió lo del equipo, porque venimos entrenando muy bien hace semanas. Lamentablemente se nos escaparon un par de partidos de local en los cierres. Creo que es un equipo que puede competir de igual a igual con todos y si no estamos bien de la cabeza también podemos llegar a tener dificultades con todos", admitió.

"Creo que podemos -agregó-, pero tenemos que convencernos de que vamos a llegar lejos cuando trabajamos como en este partido, de atrás para adelante, ese el mensaje que debemos entender y asimilar para lo que resta del torneo. Defensivamente tenemos que dar lo mejor, es la única manera".