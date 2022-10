La fallida entrada de Charlotte Caniggia en el programa de Juana Viale: “Se me fue la invitada”

Como cada domingo, los invitados de "Almorzando con Juana Viale" ingresan al estudio luego de mostrar un archivo de cada uno en su paso por los medios y de una presentación de la conductora. Luego se saludan, hablan sobre el presente y pasan a la mesa. Pero esta vez Charlotte Caniggia fue la excepción.

“Qué vergüenza”, se escuchó decir por lo bajo a la futura participante de 'El Hotel de los Famosos 2' cuando avanzaba hacia el encuentro con la actriz. “Bienvenida, ¿como te sentís?”, le preguntó Juana. “Muy bien... despeinada”, contestó Charlotte, mientras se dirigía directamente a la mesa. La mediática abandonó inmediatamente a la animadora apenas la presentó, dejándola sola y con las palabras en la boca.

Acto seguido, “¡Vamos al corte! ¡Se me fue la invitada!”, pidió Viale a su producción, en medio de un ataque de risas. Una vez, sentados en la mesa, Juana tomó la palabra y saludo a sus invitados nuevamente y le habló a Charlotte. “Te quería presentar y te fuiste”, le dijo. “No, me daba mucha vergüenza. Estoy nerviosa”, fue el breve comentario de la hija de Mariana Nannis.

Charlotte Caniggia dejó hablando sola a Juana Viale.

Días atrás, Charlotte sorprendió en sus redes sociales con un particular posteo, donde promocionó una clínica privada en la previa a realizarse una cirugía estética: “Si quieren privacidad y confianza, no duden en venir. Tiene dos quirófanos propios, habitaciones privadas y todo lo que nos gusta cuando queremos vernos divinas”. Además sumó dos fotos recostada en la camilla, con anteojos negros, recibiendo suero y un profesional de la salud a su lado.

El canje descolocó a sus seguidores, quienes volcaron sus dudas en los comentarios. Algunos le preguntaron si iba a sortear una operación, otros la cuestionaron por pasar por el quirófano y hubo quienes repararon en el detalle de que la intravenosa parece haberse tapado porque corre sangre en vez del líquido transparente. Charlotte no respondió ningún mensaje, pero no es la primera vez que expresa públicamente a su postura sobre los retoques estéticos.

El saludo de Juana a Charlotte.

En julio de 2021 estuvo invitada en "Flor de equipo" -el ciclo que conducía Florencia Peña en Telefe- y se animó al cuestionario intragable, donde los famosos contestaban las preguntas más incómodas. En ese momento le recordaron las palabras de su madre, Mariana Nannis en diálogo con Susana Giménez algunos años atrás: “Tiene una manía con las cirugías. Yo no la dejo, pero ella hace lo que quiere. Yo le dije: ‘Tenés que parar o vas a terminar como Michael Jackson”. Y la actriz quiso saber qué le había dicho a su mamá después de escuchar esas declaraciones.

“Ella es así, frontal. No está mal. Yo creo que todas las mujeres del ambiente se operan, la mayoría están re operadas pero ninguna lo cuenta”, contestó. Y agregó: “Uno se quiere ver bien ¿o no? Todo el mundo se opera de joven porque no te vas a operar a los 80 años que te estás por morir”. Además aseguró que no se arrepiente de ninguno de los procedimientos que eligió: “Creo en las decisiones que tomé y me he hecho algunas cositas, pero tampoco que soy una Barbie; fue para mejorar algunas cositas”. (Teleshow)