Inflación, Bono, Presupuesto y Ganancias: las principales definiciones de Massa tras su regreso de EE.UU.

Tras su viaje a Washington, donde participó de la Asamblea Anual FMI-Banco Mundial, se reunió con sus pares del G20 y dio los primeros pasos para renegociar la deuda argentina con el Club de París, el ministro de Economía no sólo anticipó algunos de los próximos pasos de su gestión sino que también realizó un balance sobre el rumbo tomado en los últimos meses.

Estas son las principales definiciones del funcionario en una entrevista con Radio Rivadavia.

Inflación

Massa hizo referencia a la reducción en el índice de precios y reveló que "los resultados se van viendo despacito", aunque aclaró también que el número que arrojó el INDEC en septiembre del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no le gusta ni lo conforma.

"Asumimos en el Ministerio de Economía con casi 7,5 por ciento de inflación y los resultados se van viendo despacito", evaluó.

El titular del Palacio de Hacienda asumió cuando el IPC venía de dar 7,4 % en julio y ya en septiembre reflejó un 6,2 %. "Si me preguntas a mí, el número no me conforma ni me gusta", reveló Massa.

Precios Justos

El ministro confirmó también el lanzamiento de "Precios Justos" en el marco de un nuevo paquete de anuncios económicos.

Se trata de un programa "de largo plazo para que se sostenga en la góndola" que convivirá con Precios Cuidados. Según el funcionario, regirá durante los próximos 90 días en los que el valor de los productos acordados no aumentará y los precios saldrán impresos en los envases.

“Si no, lo que acordamos en una oficina con las empresas, después no se cumple en la góndola y aparecen las frustraciones”, planteó, y especificó que los productos de este convenio que el Gobierno alcanzó con los gremios y las empresas de consumo masivo “representan más de 65% de lo que usan los argentinos”.

Compras en cuotas

Massa confirmó además que el Gobierno lanzará un programa para comprar televisores con tecnología 4K, aires acondicionados y celulares a 30 cuotas con una tasa de interés que sea la mitad a la actual.

"Tenemos cerrado un programa de trabajo con las asociaciones de bancos, con los fabricantes de electrónicos y las cadenas físicas", reveló Massa.

En la misma línea, amplió: "Es decir, con locales de venta de electrodomésticos para acceder a los televisores por lo que representa de cara al Mundial y lo que pesa en la cultura nuestra de 50, 55 y 58 pulgadas con tecnología 4K; con acondicionadores de aire de bajo consumo porque queremos generar conciencia sobre el ahorro de energía y vamos con una alta gama de celulares de 30 cuotas fijas con una tasa a la mitad de la vigente".

Presupuesto 2023

El ministro reclamó a la Cámara de Diputados, donde se analiza el proyecto de ley de Presupuesto 2023, que apruebe el proyecto del oficialismo u otro "pero que voten uno”.

Massa advirtió que al dejar su cargo como presidente de la Cámara de Diputados, planteó que se “iba a desentender de la cuestión de la política” para poder estar “enfocado” en la gestión del Palacio de Hacienda.

“Me parece que el Presupuesto hay que mirarlo en un sentido distinto”, señaló, quien reclamó que “sea este u otro Presupuesto, pero voten uno”.

El titular de la cartera económica dijo que la falta de aprobación de una ley de gastos e ingresos genera “desbordes fiscales” y en ese sentido, precisó que este año, como se prorrogó el de 2021, se encontró con con un déficit primario de 12,4% por encima de lo que estaba previsto en la hoja de ruta acordada con el FMI.

“Soy un convencido de que el Poder Ejecutivo propone un presupuesto pero el que sanciona es el Congreso”, añadió el funcionario quien se mostró abierto a aceptar cambios “si hay propuestas para hacer”.

FMI

Sergio Massa se refirió asimismo a la preocupación que mostró el FMI sobre la inflación en los países -principalmente- del G20 y aclaró que el fenómeno no solo de da en la Argentina. La semana pasada, el funcionario se reunió con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, quien destacó que "el compromiso de cumplir" que tomó el Gobierno nacional.

"En los últimos 60 días avanzamos en el segundo trimestre y avanzamos en las metas del tercero respecto de reservas y algunas medidas. El BID emitió por primera vez en 5 años un informe macro de argentina, que sirve para que aumenten los desembolsos. En ese sentido, la preocupación sobre inflación no solo se da sobre Argentina, sino también sobre Turquía", argumentó.

Bono

El ministro destacó una asistencia para adultos mayores que no llegan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Al respecto, anticipó que a través del ANSES se lanzará “un refuerzo de ingreso” para aquellas personas de la tercera edad que no perciben ningún tipo de cobertura previsional y hoy están en la línea de la pobreza.

“Estamos terminando una propuesta junto al ANSES para que entre en vigencia durante los próximos 7 días”, explicó el titular del Palacio de Hacienda, quien anticipó que “la implementación es con inscripción en ANSES y va a ser para proteger de cara a fin de año”.

Massa expresó que aún resta “una reunión con Fernanda Raverta”, titular del organismo, y "otra con el presidente".

Ganancias

El mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias se elevará a los $330.000 a partir del 1° de noviembre, adelantó el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Lo que nosotros llamamos la modificación del mínimo no imponible será a partir del 1 de noviembre", dijo Massa tras aclarar que "ya lo hablamos con el Presidente (Alberto Fernández) y la AFIP está terminando las proyecciones, sobre todo porque hay paritarias que terminaron de cerrar en pocos días".

Precisó que el piso a partir del cual los trabajadores pagan Impuesto a las Ganancias "va a estar arriba de los $300.000" para luego precisar en $330.000, antes de adelantar que la medida se anunciará en una "reunión con organizaciones sindicales y el Poder Ejecutivo".