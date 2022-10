"No soy un robot que puede sacar todo", dijo Agustín Rossi tras la derrota de Boca

El arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi dijo esta tarde que no es "un robot que puede sacar todo", después de la caída de su equipo por 2 a 0 ante Newell's en Rosario, por la 26ta. fecha de la Liga Profesional.



"Soy un ser humano, soy arquero, no soy un robot que puedo sacar todas. Hay partidos que hay goles que no son imposibles y otros que tengo la posibilidad de atajar que parecen imposibles", se defendió Rossi en la conferencia de prensa pospartido.



"Ellos aprovecharon nuestros errores y nosotros con un jugador más no pudimos en la segunda etapa sacar provecho de eso". Pero nos quedan dos finales y al resto también. No hay que equivocarse. Ahora tenemos otra contra Gimnasia en La Plata. Lo importante es que el grupo está bien y unido", reseñó.



Rossi, de 27 años, tiene contrato con Boca hasta el 30 de junio de 2023 y por ahora no arregló su continuidad. La idea de la secretaría de fútbol que encabeza Juan Román Riquelme es reunirse con su representante y el futbolista para tratar de llegar a un acuerdo luego de finalizada la temporada.



Pese a la derrota, Boca sigue puntero de la Liga Profesional con 48 puntos y detrás esta Racing con 47.



Los de Avellaneda jugarán ante Lanús el próximo martes desde las 19 y los "xeneizes" lo harán ante Gimnasia el miércoles venidero desde las 17, cuando se completarán los 81 minutos restantes por la 24ta. fecha de la Liga Profesional.