Gonzalo Bárez: “No soy un superlíder, solo acompaño en las decisiones del grupo”

Cada vez que es nombrado por la voz del estadio, antes de ingresar al Doctor Alejandro Pérez, el volumen del “aplausómetro” de los hinchas se eleva considerablemente.

El capitán de Liniers se ganó el corazón del simpatizante albinegro y no es sólo por sus 237 partidos disputados y 30 goles anotados.

“Nunca me puse a escuchar los aplausos. Terminan de dar el equipo visitante y nos metemos al vestuario. Tal vez me valoran el esfuerzo o el ser del club", dijo Bárez.

--O porque sos de perfil bajo.

--(Risas). No me gusta ser vendehumo. Lo mío es tranquilidad y transparencia. Si juego lo hago de la mejor manera, de lo contrario siempre apoyo a mis compañeros. Si me toca salir quiero al club, busco que sea transparente.

--¿Cómo lo fue la permanencia en la categoría?

--Sí. Se habla demasiado cuando se pierde, pero a nosotros nos tocó bailar con muchas feas; por ser nuevos tuvimos que pagar derecho de piso y al principio no costó una enormidad. Si terminamos salvados fue por méritos propios.

--¿Qué evaluación hacés de la campaña?

--El torneo se hizo largo y tedioso. Salvo en determinados pasajes siempre estuvimos mirando de abajo. Fue un desahogo muy lindo. Pienso en el grupo, en el abrazo que nos dimos tras el empate de Camioneros. Teníamos una sensación de ansiedad y estrés, pero llegó el alivio. El grupo es excelente, esa es la clave

--Se sacaron una mochila.

--Cuando ganábamos pero no se daban los resultados ajenos pensaba que era imposible. Adentro de la cancha, aun en situaciones adversas, estábamos bien. No hubo egos, tirábamos para el mismo lado y queríamos salir. El convencimiento se impuso.

--También les jugó en contra haber ascendido y no tener casi descanso.

--Ufff… Ese proceso de festejar un ascenso tiene que ser con tiempo, el jugador se libera de tensiones y debe poner un punto final. Ascendimos y ya había que poner la cabeza en el Federal A, armar un plantel. Ni festejos, ni descanso. Nos sirve de aprendizaje.

--Y les costó un DT.

--El técnico siempre es el fusible. Nico (Ballestero) es un gran técnico y tiene carrera tremenda por delante, porque ve muchos detalles y lo vive a full. Le tocó salir a él, pero la responsabilidad era de todos.

--¿Qué cambió con Marcelo Fuentes?

--Su experiencia, ser conocedor de la categoría, los equipos, las canchas. Nos dio herramientas para sortear escollos. Nos hizo un paneo muy claro de la situación y terminó acertando.

--¿Cómo vivieron el partido con Desamparados?

--Fue el más difícil. No en el desarrollo, pero sí en la previa y en el trámite. Ellos hicieron un partidazo, te conmovía verlos correr y meter. No queríamos ir a poner la cabeza a cancha de Camioneros; por eso el empate nos dejó intranquilos.

--Encima el penal de Mariano (Mc Coubrey) generó incertidumbre.

--Era un penal bravo. Estábamos los dos para patear, pero lo vi decidido; tenía la pelota abajo del brazo y no se la sacaba nadie. Mariano venía con 27 penales ejecutados y 26 convertidos, lo más lógico era que entrara.

--Además, tanto vos como él venían de convertirle a Villa Mitre por esa vía.

--Si habremos practicado penales en la semana. Pero en ese momento en la cabeza empiezan a jugar otras cosas. Encima entró la policía a contener a los jueces. Después Mariano acomodaba la pelota y venía alguno a molestarlo. El arquero adivinó, era su noche.

--¿Por qué te tenías tanta fe?

--En Liniers ejecuté tres penales y convertí dos. Erré con Ferro de Olavarría en el partido de ida del Federal Amateur. En Sansinena tengo una ejecución y un gol y en Villa Mitre un penal por Copa Argentina ante Juventud de San Luis. El penal que convertí en Sansinena fue precisamente ante Desamparados, en una situación similar a la del otro día. Tiempo de descuento, quilombo y gol. Por eso quería patearlo (risas).

--¿Qué se vislumbra para el año que viene?

--Es distinto. El alivio de conservar la categoría nos deja bien parados para apuntar más alto. La idea es estar entre los ocho. Muchos chicos tuvieron el roce que necesitaban y nos van a dar muchas alegrías.

--Hablás como un verdadero capitán.

--No soy un superlíder, sólo acompaño en las decisiones y hablamos en la semana. Liniers sobresale por tener chicos con mucho talento, los experimentados acompañamos.

--¿En qué detalles tiene que estar un capitán?

--En todos. Resalto lo que hicieron Tomás (Onorio) y Matías (Soto Torres) bajando a jugar la Liga del Sur en un momento complicado. Lo tomaron con mucha hombría, la pelearon y son parte de este proceso. Y quiero hacer mención a Diego (Romero), que no jugó por lesión.

--No mencionaste al que más se destacó.

--Lautaro Cerato fue de menor a mayor. Empezó con algunas dudas, se hizo fuerte y terminó cerrando un año casi perfecto, con 10 goles y apenas 22 años. Jugó su primer torneo, tiene una proyección tremenda.

--Y encima se llama Lautaro…

--Jajaja. Los Lautaro, en Liniers, son tocados por la varita. Hinchas del club, sienten la camiseta.

--Y de los viejos que tenés para decir…

--Que están más calmados (risas). Tiran del carro siempre, no llevan agua para su molino. Ahh…, me olvidaba, me gustaría resaltar a Manuel Cutrín, otro pibe bárbaro.

--No sos goleador, pero aparecés en el listado junto con el “Mana” Graf.

--Un privilegio. El “Mana” jugó menos partidos, es delantero. No sé cómo hice para anotar 30 goles desde mi posición. A eso sumale 7 en Sansinena y 2 en Cabildo. Por ahí a los técnicos les faltó visión para ponerme de “9”, jajaja.

--¿Cómo ves la definición del Federal A?

--Durísima. Espero ver a un equipo de Bahía en el Nacional B el año que viene, es una plaza necesaria. A Olimpo lo vi contra Independiente de Chivilcoy. Ese día le pitaron en contra e igual, con su estilo, se sobrepuso. Eso sí, en los cruces puede pasar cualquier cosa.

--¿Y Sansinena?

--Quiero que esté entre los ocho. Fue el rival más duro que enfrentamos en nuestra cancha (2-2) y tiene al goleador del torneo.

--Cierran con Camioneros y luego a descansar.

--A disfrutar con la familia, son más hinchas que yo. Se juntan mi novia Aldana, mi mamá Silvia, mis abuelos (Juan Carlos y Silvia), y mis hermanos: Francisco, Florencia y Gudalupe. Con mi suegra Fabiana y la abuela Mercedes tengo el corazón inflado, jajaaja.