En el Coloquio de IDEA De Mendiguren le pidió "humildad" a Dante Sica

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren, sostuvo que Argentina “debe insertarse al mundo con un proyecto propio que genere más valor agregado”, al disertar en en la semana en el 58 Coloquio de IDEA junto a empresarios y figuras del arco político y sindical.

De Mendiguren formó parte de la mesa de debate “Inserción de Argentina en el mundo” junto al exministro Dante Sica; el titular de Accenture, Sergio Kaufman; la presidenta de la Cámara del Maní, Ivana Cavigliasso; y el director de Sinteplast, Claudio Rodríguez.

En la oportunidad, el titular de Industria resaltó la importancia de tener “un proyecto propio para insertarnos a este mundo” con el objetivo de que el país “exporte lo que quiere y necesita vender. No solo lo que quieren comprar”.

La 58 edición del Coloquio de IDEA se presentó bajo el lema “Ceder para Crecer”. En alusión a ello, Mendiguren señaló que “la salida es creciendo porque si se crece se va a sentir que lo que se tiene que ceder es menos difícil”.

En ese sentido, insistió que el mecanismo para cambiar el modelo exportador es un acuerdo entre los sectores con objetivos concretos de crecimiento.

"Tenemos que discutir con qué modelo nos insertamos al mundo, si con la Economía del Conocimiento o si seguimos con una economía primarizada que exporta 80% del trigo a granel a U$S 300 la tonelada. Este es el debate”, ejemplificó Mendiguren.

Y agregó que desde el Gobierno "se trabaja para crecer con otra matriz productiva, para insertarse al mundo con más y mejor valor agregado”.

Por su parte, Dante Sica dijo que hay que hacer "una inserción inteligente" con el exterior porque "nadie te va a comprar si no se le deja que venda", por lo que propuso "poner un horizonte" para las eventuales bajas de aranceles.

Al respecto, indicó que “mientras los demás países del mundo tienen un arancel (para las importaciones) del 6% la Argentina tiene uno del 12%”.

En ese punto, De Mendiguren se diferenció al plantear que “no se puede tener una mirada infantil del mundo. El mundo se protege. Hace algo más de una década sólo el 0,6% de las importaciones del mundo estaban afectadas por medidas restrictivas del comercio; hoy es casi el 9%. Hay vigentes en el mundo 62 mil medidas no arancelarias. Argentina solo tiene 871; Estados Unidos 6.700; Europa 6.000; y Brasil 3.500”.

Para Mendiguren, “no es verdad que el mundo espera. El mundo espera si se le vende lo que quiere comprar, pero si yo le vendo eso no salgo de la pobreza ni de los planes sociales porque en Argentina si no se crece no tiene salida. Por eso es importante crecer con otra matriz productiva y en materia de exportaciones hay que salir a buscar otros mercados”.

"Vos sabés, Lalo, lo que cuesta gestionar. Estuviste en un gobierno que traía 'el mejor gabinete de los últimos 50 años'. Sacó un cepo, terminó poniendo el cepo, sacó la retenciones, terminó poniendo retenciones, liberó tarifas, terminó congelando tarifas. La inflación que 'la paramos de taquitos' terminó en el 54% sin guerra y sin pandemia. No es tan fácil", expresó entonces hablándole a Sica.

"Creo que todos los que estamos actuando en política yo en el campo empresarial, ninguno puede mostrar un éxito en materia anti inflacionaria. Entonces tenemos que venir con la humildad necesaria. No desde arriba del atril, dando discursos que después son inaplicables", sostuvo el funcionario.