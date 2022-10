Chiaraviglio, el símbolo del atletismo en los Odesur: "Me da placer representar a la Argentina"

Por Mauro Giovannini / Especial desde Asunción

Los XII Juegos Suramericanos están entrando a la recta final, tras doce días de competencia. No obstante, el deporte rey verá acción entre hoy y el sábado con un nutrido número de argentinos.

Comenzarán las pruebas de atletismo en la pista del Comité Olímpico Paraguayo, una de las dos grandes sedes con las que cuenta Asunción 2022, junto a la Secretaría de Deportes de la Nación.

La actividad dio inicio esta mañana con la prueba de marcha 20k, en la bahía de Asunción. No obstante la participación nacional recién iniciará por la tarde.

Allí, el emblema, por trayectoria y logros, es el santafecino Germán Chiaraviglio, sinónimo del salto con garrocha en nuestro país y vigente aún a los 35 años.

"Como grupo buscamos representar a la Argentina de la mejor manera, llevar bien alto los colores que es algo que al menos a mí me da mucho placer. Venimos a disfrutar de la pasión que es ser deportista. Y en lo personal me encantaría poder renovar alguna medalla, no importa el color. En ediciones anteriores pude estar en un podio y me encantaría ratificarlo", le dijo a La Nueva..

En Rio 2016 alcanzó la final del salto con garrocha

Chiaraviglio será uno de los 28 atletas nacionales en la capital del Paraguay. Tiene previsto competir el sábado desde las 9 de la mañana.

La comitiva se completa con Joaquín Arbe (10.000 metros llanos), Ailén Armada (disco), Mariana Borelli (1.500 metros llanos), Florencia Borelli (10.000 metros llanos), Federico Bruno (1.500 y 5.000 metros), Juan Manuel Cano (marcha 35k), Juan Ignacio Carballo (bala), Belén Casetta (3.000 metros con obstáculos), Bruno De Genaro (400 metros con vallas), Maximiliano Andrés Díaz (salto triple), Ignacio Erario (5.000 metros), Marina Escudero (800 metros), Luciano Ferrari (salto en largo), Franco Florio (100 metros), Joaquín Gómez (martillo), Diego Lacamoire (800 metros llanos), Florencia Lamboglia (100 y 200 metros llanos), Elián Larregina (400 metros llanos), Carlos Layoy (salto en alto), Micaela Levaggi (5.000 metros llanos), Carolina Lozano (3.000 con obstáculos), Fedra Aldana Luna (1.500 y 5.000 metros), Daiana Ocampo (10.000 metros), Pedro Luis Gómez (maratón), Nazareno Sasia (bala), Juan Solito (disco) y José Zabala (1.500 metros).

"Mi objetivo ahora es ser competitivo. Eso va cambiando año a año, pero este año salté dos veces 5,60 (NdeR: su mejor marca fue de 5,75, en 2015) y si se me puede dar una medalla sería un gran orgullo. La prueba de salto con garrocha es muy particular, vas viendo en el momento cómo se puede dar. Veremos el sábado cómo se desenvuelve. Yo estoy bien, me preparé muy bien, así que pelearé como lo he hecho siempre", mencionó quien fuera campeón mundial U18 y U20, dos veces medallista panamericano, cuatro veces campeón iberoamericano y campeón sudamericano en cinco oportunidades.

Hoy competirán: a las 18.30 Luciano Ferrari, desde las 19.40 Elián Larregina, desde las 19.45 Joaquín Gómez y a las 19.55 Federico Bruno e Ignacio Erario.

La pista de atletismo ubicada en el corazón del Comité Olímpico Paraguayo

—Ganaste el oro en los Odesur de 2006, ¿eso marca tu vigencia y también que estás cerca del final?

—Sí, las dos cosas. De aquel 2006 hermoso en Buenos Aires pasaron mucho años y muchas cosas y hoy me encuentra compitiendo acá en Asunción con mucha alegría. Estoy muy bien, vigente, con ganas y sin dolores, que es un dato importante.

—¿Cambiarías algo de tu carrera deportiva?

—No me reprocho nada de la carrera que hice. Por ahí, le diría a aquel Germán joven que disfrute más de aquella época porque pasaron muchas cosas en poco tiempo y no tuve la tranquilidad o la claridad para disfrutarlo un poco más. Pero creo que es algo común cuando sos más joven y que recién se reflexiona cuando sos más viejo.

—¿Te sentís un guía para el atletismo nacional?

—Me gusta que los chicos me tengan como referencia o se apoyen en alguna vivencia mía. Compartir con ellos y transmitirle valores o experiencias está muy bueno.

Así contó Chiaraviglio su paso por los JJOO de Tokio

Chiaraviglio tuvo experiencias contrastables en los dos últimos Juegos Olímpicos. Fue finalista en Río 2016 y no pudo ni siquiera competir en Tokio debido a que dio positivo de coronavirus el primer día, por lo que fue aislado por diez días.

—La pasaste mal en los últimos Juegos Olímpicos, ¿tomás este torneo como una revancha?

—No, no lo vivo así. Tokio fue difícil, duro. Valoro mucho la experiencia de haber clasificado, haber ido, estar en Tokio y haber sido simbólicamente olímpico no es nada despreciable; todo lo contrario. Lo que me dolió es no haber tenido la posibilidad de pisar la pista y demostrar para lo que estaba. Había entrenado muy bien. No lo tomo como revancha pero sí, en ese momento, me dije que no podía irme así. No me lo merecía. Por eso encaré la temporada de 2022. Por ahora sigo teniendo ganas, espero seguir teniendo esos incentivos para seguir el año que viene también.

Al margen de aquel oro en los Juegos Suramericanos de 2006, el santafecino fue plata en Santiago 2014 y en Cochabamba 2018, donde también fue el abanderado de la delegación argentina en la ceremonia de apertura.

—¿Cómo sigue tu planificación después de los Odesur?

—Después de Asunción voy a descansar porque este año fue muy largo. Quiero estar con mi familia y lejos de la pista un tiempito para después, con calma, pensar en 2023 que también va a tener sus objetivos muy importantes.