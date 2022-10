"Después de Tokio tuve un bajón; ahora estoy contenta de volver a elegir el deporte"

Por Mauro Giovannini / Especial desde Asunción

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

El tiro deportivo nacional consiguió ayer cuatro medallas en los XII Juegos Sudamericanos que se llevan a cabo en Asunción, capital del Paraguay.

Al cabo de la novena jornada de competencia, la riojana Fernanda Russo resultó la figura destacada y se calzó la presea dorada en la modalidad rifle de aire 10m.

La atleta de 23 años, que ya cuenta con dos participaciones olímpicas (2016 y 2021) y fue bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019, defendió el oro logrado hace cuatro años en los Suramericanos de Cochabamba.

Russo acumuló un total de 17 unidades y se trepó a la posición más alta del podio al superar a la chubutense de Alto Río Senguer, Salma Antorena, quien registró 9 puntos y logró la medalla de plata.

En la misma distancia, pero entre los hombres, el santafesino Alexis Eberhardt (23 años) obtuvo la segunda colocación y la presea de plata, al perder la definición con el venezolano Julio Iemma Hernández por 16-12. En tanto, el catamarqueño Julián Hernández se quedó con la medalla de bronce y completó el podio.

Hoy, sobre el mediodía, se definirá la misma competencia pero en la modalidad mixto.

"¿Quién no va a querer mantener la racha, no? Vine por el oro como en Cocha, era algo por lo que venimos trabajando, pero sobre todo es un impulso para el Campeonato Panamericano que tenemos en un mes y que clasifica ya los Juegos de París, estoy muy contenta", le dijo Russo a La Nueva.

La atleta, que nació en Córdoba pero a los meses se trasladó a La Rioja, tuvo un bajón anímico tras los Juegos de Tokio, donde culminó en la 40° posición.

"Tuve un bajón muy importante después de Tokio. Tuve que replantearme un montón de cosas, pero estoy contenta de volver a elegir el deporte y contenta de volver a elegirme en una línea de tiro", reconoció.

Por eso y porque ya está mentalizada en su futuro, el oro de ayer significó mucho más que una medalla.

"Disfruté mucho. Disfrute sobre todo de la final con Salma, porque antes que nada somos amigas y fue como sentirse en casa", mencionó.

"Una tiene que aprender a separar —explicó—. Por supuesto que era una alegría muy grande poder ya traer el oro y la plata para Argentina, repitiendo lo que habíamos hecho en Cochabamba, pero en la final empezó una competencia nueva y tuve que limpiar la cabeza y empezar de nuevo".

Minutos después de la consagración y a pocos metros del polígono del Comité Olímpico Paraguayo, Fernanda y Salma tuvieron el honor de protagonizar el momento del himno nacional argentino.

"A mí se me llenan los ojos de lágrimas. Me cuesta un montón que no me tiemble la pera de la alegría. Son los años de trabajo, son los años de sacrificio, es la familia que queda en casa, es lo difícil que es ser deportista de alto rendimiento en Argentina y el himno es un mimo", completó.