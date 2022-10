Millie Bobby Brown vuelve a convertirse en detective en Enola Holmes 2

Millie Bobby Brown volverá a convertirse en detective en Enola Holmes 2, la nueva película de Harry Bradbeer que llegará a Netflix el 4 de noviembre. Basada en las novelas de Nancy Springer, en esta nueva entrega, la protagonista encara el primer caso oficial de su carrera, con la que busca seguir los pasos de su hermano Sherlock.

"Enola Holmes (Millie Bobby Brown), que acaba de resolver con éxito su primer caso, sigue los pasos de su célebre hermano, Sherlock (Henry Cavill), y funda su propia agencia. Pero pronto descubre que la vida de una detective privada no es tan fácil como parece. Resignada a aceptar la cruda realidad adulta, está a punto de echar la persiana cuando una cerillera sin blanca le ofrece su primer trabajo oficial: buscar a su hermana desaparecida”, anticipa la sinopsis.

Y continúa: “El caso resulta mucho más enigmático de lo que esperaba y Enola se ve arrojada a un nuevo y peligroso mundo: desde las siniestras fábricas y los pintorescos teatros de variedades de Londres a las más altas esferas de la sociedad y el mismísimo 221B de Baker Street. Mientras se fragua una conspiración letal, Enola deberá recurrir a sus amigos —y al propio Sherlock— para desentrañar el misterio. ¡La partida no ha hecho más que empezar!”.

La estrella de Stranger Things estará acompañada por Henry Cavill, como Sherlock Holmes; Louis Partridge, como Lord Tewksbury, marqués de Basilwether; Adeel Akhtar, como Inspector Lestrade; Susie Wokoma, como Edith; Helena Bonham Carter, como Eudoria Holmes; Sharon Duncan-Brewster, David Thewlis, Gabriel Tierney, Hannah Dodd, Abbie Hern, y Serranna Su-Ling Bliss, entre otros.

La primera película de la menor de los hermanos Holmes se estrenó en 2020 y fue un éxito en la plataforma de streaming, motivo por el que rápidamente se puso en marcha su continuación. “Me divertí mucho con este papel. Era algo que no esperaba del todo, de verdad… pero simplemente me enamoré de él y de la gente involucrada. Me enamoré del personaje”, aseguró Millie en ese entonces.

Mientras que Cavill recientemente habló de la importancia de volver a interpretar al detective más famoso del mundo: "Es importante hacer las cosas bien. Es relevante asegurarse de que el tono de las cosas no se pierda en la emoción potencial de las franquicias y los universos. Sherlock lo disfruta enormemente, por mucho que lo frustre y se desanime al tratar de averiguar quién demonios es. Creo que una parte de él disfruta ser desafiado de verdad. No es aburrido. Está a la defensiva y contra las cuerdas". (NA)