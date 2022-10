Un nuevo titulo de Need for Speed llega para estas fiestas

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Cuando hablamos de juegos de carrera o Racing Games hay dos títulos que, por lo menos en mi colectivo generacional, se disparan automáticamente en la cabeza: Need for Speed y Daytona. El titulo de EA vuelve a la carga con un maravilloso trailer que muestra a fondo el paso generacional al que apunta el juego, y lo lejos que quedamos quienes todavía seguimos acordando del Need for Speed: Underground 2.

La maravillosa animación de este trailer queda perfectamente maridada con el gran A$AP Rocky, quien hace un maravilloso cameo en el video. Por el momento no tenemos mucha mas informacion del titulo salvo su fecha de salida: Need for Speed Unbound estará disponible desde el 2 de diciembre en PlayStation5, Xbox Series X|S y PC.