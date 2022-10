L-Gante cruzó a Mirtha Legrand en vivo: "Usted me cayó mal desde el principio"

Un tenso momento se vivió al aire de La Noche de ML (El Trece) entre Mirtha Legrand y L-Gante. El cantante le reprochó a la conductora haberse mofado del nombre de su hija, Jamaica.

El episodio comenzó cuando Roberto García Moritán estaba hablando con la diva de los almuerzos sobre su hija Ana, fruto de su amor con Carlina Pampita Ardohain. En un momento del relato, el legislador recordó a Jamaica, la hija que L-Gante tuvo con Tamara Báez, para referirse a las edades similares de las pequeñas.

En ese momento, la conductora explicó en la mesa: "Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica". Pero el referente de la cumbia 420 arremetió con un inesperado reproche: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”, le lanzó sin filtros.

A pesar de la tensión que generó el comentario del artista, Mirtha trató de ponerle humor y respondió: "No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro". Y agregó: "Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”. Pero el cantante no quedó conforme y arremetió para dejar en claro su postura: “A mí no me gustan esos chistes".

Cuando el periodista Ceferino Reato le consultó por qué había llamado así a su hija, el cantante expresó: "Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me lo permitieron elegir a mí (sic)”, concluyó serio, a la vez que Marina Calabró salió al cruce con un “sana, sana” para después contar una anécdota sobre el nombre de su hermana, Iliana Calabró, y así salir del complejo momento que se había generado. (La Capital)