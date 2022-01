Cataratas del Iguazú: a deslumbrarse con una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo

Ubicada en el extremo norte de la provincia de Misiones y ciudad limítrofe con Paraguay y Brasil, Iguazú (cuarta ciudad en población de la provincia) se enclava en la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú.

Viajes La Nueva te invitaen esta oportunidad a disfrutar en marzo, mayo y junio, de una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, las Cataratas del Iguazú, un espectáculo para apreciar todo el año en uno de los lugares más espectaculares de Latinoamérica.

Tanto su ubicación en medio de la selva como su descomunal volumen de agua y numerosos saltos las convierten en un sitio inolvidable y de obligada visita en todo viaje a Argentina.





El Parque Nacional Iguazú fue creado en 1934 y declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. También recibió la mención de Área de Importancia para la Protección de las Aves (AICA).

El programa incluye: bus Bahía Blanca / Cataratas / Bahía Blanca, 4 noches de alojamiento en habitación estándar en Foz do Iguazú, desayuno y cena (bebidas no incluidas), hotel categoría 3 estrellas, coordinación durante la estadía y guías locales.

Entre las excursiones incluidas se encuentran las cataratas lado argentino (no incluye entrada), visita a las Ruinas de San Ignacio (no incluye entrada) y Minas de Wanda (no incluye entrada). También las cataratas lado brasilero (no incluye entrada, sujeto a restricciones covid-19).

Tiene una duración de 7 días y 4 noches y un costo por cabeza de 37900 pesos.

Itinerario Cataratas del Iguazú

Día 01: Salida desde la terminal de ómnibus de Bahía Blanca, a las 6, con destino a Cataratas del Iguazú. Noche en ruta.

Día 02: Llega en horas de la mañana a las Minas de Wanda para conocer el yacimiento de piedras semipreciosas de cristales de cuarzo, amatistas, ágatas y topacios. Se continúa hasta arribar a Puerto Iguazú. Ingreso al hotel y el resto de la tarde libre. Cena y noche de alojamiento.

Día 03: Desayuno. Salida de excursión de día completo a Cataratas Argentinas, en la cual se conocerán estas bellezas naturales caminando por las pasarelas de sus tres circuitos principales: Circuito Superior, Circuito Inferior y Garganta del Diablo. Almuerzo libre.

Día 04: Desayuno. Salida en excursión a la Aripuca, complejo turístico que informa sobre la importancia de la ecología donde además se encuentran locales de artesanías. Almuerzo libre. Por la tarde sugerimos realizar city tour opcional por Puerto Iguazú, donde se podrán conocer los puntos más importantes del lugar, tiempo libre en el centro y luego visita al Hito Tres Fronteras, desde donde se podrá apreciar el encuentro del río Iguazú con el Paraná y poded adquirir artesanías de productores locales. Cena y noche de alojamiento.

Día 05: Desayuno. Día libre. Por la tarde sugerimos excursión opcional en Catamarán por el Río Paraná llegando hasta el puente Internacional De la Amistad y luego navegando el Río Iguazú hasta el puente Internacional Tancredo Neves. Cena y noche de alojamiento.

Día 06: Desayuno. Partida del hotel hacia San Ignacio, llegando en horas de la mañana. Visita a las Ruinas Jesuíticas (no incluye entrada) que datan de 1610. Luego se continúa viaje hacia Bahía Blanca. Noche en ruta.

Día 07: Llegada en horas del mediodía. Fin de nuestros servicios.