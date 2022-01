Patricia Bullrich: "Si Alberto Fernández tuviera un avance en serio con el FMI, se sabría"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó hoy que "no hay nada más que papeles" sobre un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que si el presidente Alberto Fernández tuviera "un avance en serio" respecto de la negociación de la deuda "eso se sabría".

"Si Alberto Fernández tuviera un avance en serio con el FMI, eso se sabría. Además el Fondo tiene mucha gente y las cosas se saben. Lo que llega todo el tiempo es que no hay más que lo que mostró (el ministro de Economía Martín) Guzmán el otro día", apuntó Bullrich.

En declaraciones radiales, la dirigente de Juntos por el Cambio precisó: "Por ahora no hay nada más que papeles...No hay nada que uno pueda decir 'es serio discutir sobre esto'. El acuerdo con el Fondo todavía no está, todavía está vacío".

Al referirse a la tensiones que se vivieron en el interior de la coalición opositora respecto de la reunión convocada por el Ejecutivo nacional para analizar el pago a la deuda con el FMI, Bullrich le restó importancia al episodio y afirmó que mantiene "una mirada unificada".

"Lo que hay es un debate respecto a cómo posicionarnos frente a determinados temas que el Gobierno plantea. Hoy en día en el mundo que vivos todo es público, nada es algo que uno puede decir 'bueno, primero lo discutimos al interior y luego salimos con un mensaje unificado'. Lo que hemos logrado en cada circunstancia es que las posiciones que se logran son unificadas", subrayó.

En ese sentido, la presidenta del PRO continuó: "​En cada una de las circunstancias en las que hubo que tomar posiciones importantes, esas posiciones se logran en unidad. Eso es lo importante". .

Respecto de la realización de una reunión entre el Gobierno y los referentes de la oposición, Bullrich precisó que el Ejecutivo "la dejó sin fecha".

"No hay ningún camino, hay nada más que un paisaje nublado. El Gobierno dice 'entonces saco la fecha de la reunión'. Cuando al Gobierno lo ponés en una posición de tener sentarse frente a un equipo de legisladores o gobernadores para ver cómo son las cosas enserio, ahí te dice 'no tengo nada'", enfatizó.

En esa línea, la titular del PRO sentenció: "En realidad no te dice 'no tengo nada', sino que te dice 'la reunión no la voy a hacer porque no me gusta que me digan lo que tengo que llevar a la reunión'".

Por último, consideró que la vicepresidenta Cristina "no quiere por cuestiones ideológicas vacías firmar (un acuerdo) con el Fondo" mientras que "Alberto Fernández no sabe a dónde ir".

"No vamos a ningún lugar, es un barco sin rumbo. Entonces, en un barco sin rumbo quieren sentarnos a nosotros y que todos digamos 'estamos en un barco sin rumbo, que problema'", concluyó. (NA)