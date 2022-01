Turno tarde: Cómo será el proyecto con el que Andrea Politti regresa a la TV

Luego de varios meses alejada de la pantalla chica, Andrea Politti regresa a eltrece con Turno tarde, un formato alemán producido por Kuarzo en el que niños competirán contra adultos. Cada semana, cuatro alumnos de primaria y cuatro adolescentes se medirán ante figuras de los medios en juegos de preguntas y respuestas vinculados con los conocimientos que adquirieron en la escuela.

En un principio, el ciclo se iba a llamar Escuela de famosos y estaba previsto que debutara en el canal que dirige Adrián Suar a mediados de enero, en lugar de Bienvenidos a bordo, a las 17. Sin embargo, ante la tercera ola de la pandemia y la gran cantidad de casos de Covid-19 que complicaron a todos los rubros en la última semana, el periodista Pablo Montagna reveló que las autoridades decidieron esperar para poder tener varias emisiones listas para salir a la luz en caso de que surja algún contagio en el equipo. Por lo pronto, Laurita Fernández reemplazará a Guido Kaczka en su programa de entretenimientos del 17 de enero al 8 de febrero y así le dará tiempo a Politti de avanzar con las grabaciones para debutar con mayor tranquilidad en febrero.

Politti viene de hacer cinco temporadas de Corte y confección, un reality de alta costura que tuvo cuatro entregas con participantes amateurs y la última, con famosos. "Ustedes no saben lo que yo necesito este amor y este cariño. Más en este momento que es cerrar un ciclo. Se terminó Corte y Confección, por lo menos este ciclo se ha terminado. No sé cuándo nos volveremos a ver, no sé en que lugar, en qué mundo, en qué país, en qué lugar… Pero hay algo que les quiero decir: gracias a ustedes de corazón por haber estado ahí", manifestó emocionada en el programa que contó con un jurado de lujo, como Elsa Serrano, Benito Fernández, Fabián Zitta y Verónica de la Canal, entre otros.

"Vamos que estamos pasando una situación muy difícil y muy complicada. Y hay mucha gente que está cerrando los talleres. Y eso le quiero decir a la gente: que tenga fuerza. Y que vaya para adelante. No importa, esto va a pasar. Y nosotros vamos a quedar. Porque somos seres humanos y le vamos a poner todo lo que haga falta", agregó en referencia al impacto que tuvo la pandemia en la industria textil. (NA)