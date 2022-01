Video: Rafael Nadal volvió a competir y dejó una gran impresión en Melbourne

En medio de la polémica por lo acontecido con su colega y rival Novakl Djokovic, el español Rafael Nadal le ganó este jueves al lituano Ricardas Berankis por la segunda ronda del ATP 250 de Melbourne y completó su primer partido oficial de individuales desde agosto.

El zurdo mallorquín, de 35 años y actual número 6 del ranking mundial, se impuso por 6-2 y 7-5 a Berankis (104) y en la próxima instancia enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor (65) por los cuartos de final.

Nadal ya había debutado en el torneo de dobles en Melbourne en pareja con su compatriota Jaume Munar, venciendo a la dupla argentina Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, y ahora irán contra el kazajo Andrei Golubev y el croata Franko Skugor.

