"Los Roth me tratan como si fuese un integrante de su familia"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Tanto lo esperó y deseó, finalmente llegó. El comienzo de 2022 premió la persistencia y el esfuerzo de Carlos Puccinelli, uno de los grandes animadores de la octava fecha del Estival de Midget 2021/22.

El primer podio de Carlitos en una competencia midgista, luego del 3º puesto obtenido en la final ganada por Emiliano Urretabiscaya, llegó en el momento más oportuno; casi como una confirmación de que el camino tomado fue el correcto.

“Hace seis años que estábamos esperando esto. Muchas veces pude haber estado y por distintas circunstancias no se dio. Pero al fin los alinearon los planetas y redondeamos una noche fantástica, más no puedo pedir”, contó Puccinelli en el podio.

“No se nos dieron las cosas en el pasado, habíamos perdido mucho el rumbo y la verdad no sabíamos dónde ir. Por eso solo tengo palabras de agradecimiento para la familia Roth, porque no solo se encargaron de la construcción de un auto, sino que además me inyectaron mucho ánimo y confianza”, agregó.

--¿Y cuánto tienen que ver ellos en esto?

--Cada vez que lo digo me emociono. En el taller me tratan como si fuese uno más de ellos, un integrante de su familia, y eso es algo que no pasa en todos lados. Se nota que lo viven personal y que lo dejan todo. Y eso es algo que no tiene precio y no se paga en ningún lado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“También una mención especial para Martín Saldamando, que hace seis años me entrega un motor bárbaro y que nos entiende mejor que nadie”, destacó.

--¿Los bajones deportivos eran una cuestión psicológica?

--Obvio que mucho tiene que ver el auto. Pero sí, creo que era una cuestión psicológica. No estaba bien ni cómodo y eso me llevaba a tomar malas decisiones en pista y no poder correr con confianza. Pero ahora se dio y hay que seguir luchándola.

--¿Pudiste intentar algo más en la final?

--Por un momento sentí estar cerca de pasarlo a Emi (Urretabiscaya). En la recta principal, luego de cumplir la primera vuelta, salí un cachito adelante pero él traccionó antes que yo sobre el piso y ahí armó su carrera. Después me cerré para cuidar, hasta que apareció Lucho (Vallejos, el escolta) no sé de dónde. Corrí con dos animales y estuve ahí.

Las estadísticas son irrefutables: si el tramo regular culminara en estos momentos, el volante del auto Nº36 sería uno de los retadores a la corona. ¿Se ilusionará?

“Me ilusiona el playoff, sí. Siempre soñamos en grande, hacerlo no cuesta nada. Daremos batalla hasta la última para tratar de estar dentro”, cerró Carlitos, quien ocupa el 9º puesto en el campeonato.