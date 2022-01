Provincia de Buenos Aires no planea restricciones pese al aumento de contagios

El avance de la variante Ómicron de coronavirus genera inquietud, pero de momento no cambia la estrategia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, epicentro turístico de una temporada de verano que bate récords.

En ese marco, el ministro de Salud de PBA, Nicolás Kreplak, hizo un repaso contundente de la situación sanitaria en su distrito: “El ascenso que vemos en esta tercera ola logró que en 7 semanas tengamos 2100% de aumento de casos, cuando en la segunda ola, en 8 semanas tuvimos 400% de aumento. Esto se debe a que tenemos una circulación muy importante de ómicron, pero también a una movilización social que hace que tengamos uno de lo veranos más importantes de lo que se tenga registro en nuestro país”.

De todos modos, a pesar de esos números, el funcionario aseguró que no piensan en reducir la circulación: “En tanto no tengamos un aumento de las internaciones o de los fallecimientos, no vamos a tomar medidas restrictivas. Iremos viendo, Todo depende de la tensión sobre el sistema de internación”.

Asimismo, el ministro mencionó las medidas restrictivas que están tomando algunos países del hemisferio norte mientras atraviesan el invierno, lo cual atribuyó a los altos niveles de internación por la variante Delta. En este sentido, destacó: “Nosotros no tuvimos ola de variante Delta, vino directamente la ola de Ómicron”.

Kreplak se refirió a la situación epidemiológica y a la temporada turística que se desarrolla en el territorio bonaerense durante la conferencia de prensa “Verano en la Provincia”, brindada desde el partido de Villa Gesell junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, Augusto Costa, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el intendente municipal de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

Pase sanitario en la Provincia

En cuanto a la aplicación del pase sanitario COVID-19 en la provincia de Buenos Aires, el ministro Kreplak dijo que “se viene aplicando bastante bien”, aunque remarcó que el nivel de requerimiento en las distintas localidades“es dispar”.

“Es una normativa, es obligatorio. Nuestro objetivo no es ponerle penalidades a un comercio ni obstruir el disfrute de quienes están veraneando”, apuntó el funcionario oficialista.

Sin embargo, destacó que esta medida ha colaborado con el aumento en los niveles de vacunación contra el coronavirus en la Provincia. “Se está incrementando la aplicación de vacunas en esta población. Nos está ayudando a cumplir el objetivo epidemiológico, que es muy importante”, subrayó Kreplak.

En este sentido, el titular de la cartera de Salud bonaerense enfatizó que la persona vacunada “contagia menos” que la que no recibió la correspondiente inoculación.

“Si uno va a estar en un lugar cerrado, como un bar, un restaurant, un teatro o un cine, tiene la responsabilidad de cuidar a los demás”, sostuvo.

