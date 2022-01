Macron endurece su postura contra los antivacunas: "Quiero molestarlos"

El presidente francés, Emmanuel Macron, arremetió contra los no vacunados en una entrevista publicada en el periódico Le Parisien: afirmó que quiere “molestar” y "enojarlos" hasta que se vacunen.

"Los que no están vacunados, realmente quiero enojarlos. Y así, vamos a seguir haciéndolo, hasta el final. Esa es la estrategia", dijo tajantemente Macron.

Francia implementó el año pasado el pase sanitario que obliga a que las personas muestren una prueba PCR negativa o el carnet de vacunación para poder ingresar a restaurantes, cafés o bares. Pero el gobierno busca que sea un pasaporte de vacuna, lo que implica que solo los vacunados tendrán el pase de salud y podrán ingresar a todos los lugares. La Asamblea Nacional está discutiendo el proyecto de ley que, de aprobarse, entraría en vigor a partir del 15 de enero.

La propuesta del gobierno francés llega en un momento en el que la variante Ómicron del coronavirus elevó los contagios diarios de Covid-19 a niveles que no se habían visto en toda la pandemia. El 4 de enero, el país confirmó 271.686 casos, su cifra récord.

En medio de esta situación sanitaria, Macron agregó que no enviará a la cárcel a los no vacunados y que no los vacunará “a la fuerza”. “Así que tenemos que decirles, a partir del 15 de enero, que ya no podrán ir al restaurante, no podrán tomar un café, ir al teatro, al cine”, señaló.

A una pregunta de un lector de Le Parisien que destaca que los no vacunados “ocupan el 85

% de las reanimaciones”, lo que lleva a un aplazamiento de las operaciones, Macron respondió que esta observación “es el mejor argumento” para la estrategia del gobierno y que, “en una democracia, el peor enemigo son la mentira y la estupidez”.