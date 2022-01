Un gremialista insulta a una conductora de subte que no quiso sumarse a una medida de fuerza

Durante el paro de esta tarde en la Línea C del subte porteño, la conductora de una formación recibió insultos por parte de un delegado, quien también se paró en la vía para impedir que iniciara su trayecto diario.

"Soy obrera y tengo el derecho de adherirme o no. No es una monarquía, no es una obligación. Yo voy a salir", dijo la empleada, entretanto el gremialista le respondía que "estamos de paro" y "todos tus compañeros están en la calle".

Adorni - Esta empleada del subte que está en contra de los aprietes de los metrodelegados 2023 pic.twitter.com/6Cc6DfdoQk — Manuel Adorni (@madorni) January 4, 2022

El video se viralizó rápidamente por redes sociales y generó una ola de repudios por el accionar del sindicalista.

La Línea C se vio interrumpida por una medida de fuerza de los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

El corte del servicio fue entre las 14 y las 16, como medida de "autodefensa" ante la "sanción injustificada" de un trabajador por parte de la empresa EMOVA (ex Metrovías). (NA)