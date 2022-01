Luis Vila: "Volver a Olimpo es un gran compromiso y un enorme desafío"

Olimpo tiene varias caras nuevas para la temporada 2022 de Federal A. Sin embargo, hay una que parece familiar. Es que el delantero tornquistense Luis Vila pegó la vuelta y volverá a vestir la camiseta aurinegra como en la temporada 2017-2018 cuando el elenco bahiense militaba en la máxima división de nuestro fútbol.

El futbolista formado en River y de 29 años, dejó en claro que regresó para ser protagonista con la escuadra de Carlos Mayor y que el objetivo es el ascenso.

También repasó su estadía en River y en el fútbol internacional.

--Vas a jugar por primera vez un Federal A. ¿Qué te sedujo para bajar una divisional?

--Volver a Olimpo es un gran compromiso y un enorme desafío. Antes de venir, tuve propuestas de otros equipos de la Primera Nacional, pero este desafío, que es pelear por el ascenso, me parece lo más lindo que puede vivir un jugador. Estar en un equipo que compita, que pelee un campeonato. Eso es lo que más me motivó y el hecho de ser una categoría que no conozco. Me propuse llegar a un club que pelee cosas grandes, por eso llegué a Olimpo.

--¿Volviste en busca de revancha en lo futbolístico?

--No sé si revancha, pero el paso anterior me dejó un sabor amargo por como se dio todo sobre el final, con el descenso. Yo llegué con la dirigencia de Dagna (Alfredo) y a mitad de campeonato hubo cambio en la conducción del club, con lo que eso significa. No cumplir con el objetivo de permanecer, me dejó un sabor amargo. Pero el club, para los que somos de la zona, es referente, siempre. Todos queremos que esté en Primera. Es el club más grande de la zona y del sur.

--Hablando de la zona, ¿no tuviste la chance de venir a Bahía antes de incursionar en el fútbol de Capital.

--La verdad que no, porque todo fue muy rápido. Yo jugaba en Automoto y cuando hicieron las pruebas en el complejo de Liniers, me llamaron y me fui automáticamente a Buenos Aires unos días, donde competí contra River, Independiente, algunos otros equipos, y al poco tiempo me llamaron para que vaya a hacer las inferiores en River.

--¿Y qué te dejó la experiencia en River?

--En esos momentos llegaba JJ López (Juan José) y estaba subiendo muchos chicos al plantel. Mi primera pretemporada la hice con él. Después me bajaron a Reserva, como a algunos otros chicos de mi edad. Cuando agarró Almeyda (Matías) el cargo, me volvieron a subir a Primera y la verdad que fue una experiencia muy linda. Me tocó jugar y compartir vestuario con gente muy importante, de quienes aprendí mucho en lo futbolístico y en lo humano. Fue algo que a mí me sirvió como base para después afrontar otros desafíos en otros equipos.

--¿Te quedaste con ganas de jugar más partidos en el Millonario?

--Sinceramente, uno siempre es consciente y entiende el presente que tiene y lo grande que es un club como River. Uno sabe si está a la altura o no. Yo siempre tuve muy buena relación con Almeyda (Matías) y al tiempo de irnos hablamos. Él me dijo que se quedó con las ganas de haberme puesto más tiempo en Primera. Cuando me voy de River a Chile, Matías me llamó para irme a Banfield con él, pero ya tenía todo arreglado con Everton y crucé la frontera. Me quedaron los mejores recuerdos y se que no tuve un presente extraordinario para volver a River, con el nivel que exige.

--Contame cómo fue ese paso por el fútbol croata.

--El club en el que estuve (Istra 1961) se caracterizó y se caracteriza por llevar muchos chicos. Yo llegué desde Olimpo y era uno de los más grandes. Me fui con otros argentinos, el club justo había ascendido a primera y pertenece al grupo de Alavés de España. Llevaban jugadores jóvenes porque la idea era proyectarlos, que agarren ritmo en una primera división de Europa y prepararlos para llevarlos al equipo principal del grupo. Fue una experiencia muy buena. Tuve técnicos españoles y ellos tienen una forma de ver el fútbol distinta. Se entrena de forma muy dinámica y casi siempre con la pelota. Me sirvió mucho para agregarle cosas a mi juego.

--¿Siempre fuiste una persona muy tranquila?

--Sí, al menos trato de serlo. Tengo mis momentos de euforia en los partidos o entrenamientos, pero soy una persona bastante confianzuda y de rápida adaptación, lo cual me hacer ser más tranquilo.

El paso anterior.

Luis Vila jugó 16 partidos en la temporada '17-18 del aurinegro en la máxima división. Anotó 3 tantos (Independiente, Racing y Arsenal).

La frase

"Sabemos que el Federal A es muy exigente, pero tenemos la obligación de ser protagonistas. Y confiamos en sacar a Olimpo adelante"