Dejó a su hijo en una peluquería de Pinamar y se quejó porque le cobraron casi $ 24.000

El ticket por los servicios en una peluquería de Pinamar causó revuelo en las redes sociales en los últimos días.

Los gastos fueron $ 7.800 por reflejos, $ 7.800 por iluminación, $ 900 por el lavado, $ 1.400 por la manicura, $ 1.400 por el corte, $ 700 por el peinado y $ 4.100 por “trabajos técnicos”. El total: $ 23.800, detalló Infobae.

Hubo debates por el costo y algunas personas criticaron todos los precios, aunque algunos advirtieron que las peluquerías exhiben el listado en la puerta, por lo que cada cliente sabe lo que va a pagar.

“Era un chico de entre 16 a 18 años que lo trajo la madre y lo dejó. Entiendo el reclamo, una persona puede quejarse por el precio, pero no por algo que no pasó. Él tenía el pelo castaño y nos pidió que le quede rubio platinado, como se usa ahora. Eso fue un cambio de look, no un corte de pelo”, dijo Leo Rey, dueño del local ubicado en Pinamar.

“Tiene dos decoloraciones mínimas para llegar al color deseado y cuando se decolora se pone el color elegido, en este caso el platinado. Todo esto lleva entre cuatro y cinco horas porque se va decolorando lentamente, hay que chequear que el pelo responda a los productos que son todos importados, etc. Allí solamente hay dos trabajos más el trabajo técnico del color. Más allá de eso, el chico se cortó el pelo, se peinó y se hizo las manos”, agregó.

El joven consultó si también podían hacerle los pies y depilarlo. “Como trabajamos con turnos, la manicura tenia todo ocupado y le dijo que no, sino el chico seguía consumiendo diferentes servicios por propia decisión, porque nadie se lo ofreció ni obligó a nada”, contó.

Cuando la madre volvió a buscarlo y vio el monto a pagar, empezó el problema. “Se encontró con esa factura y se sorprendió, pero en el detalle se refleja todo lo que hizo que llegara a ese precio”, dijo Rey.

El peluquero, que tiene 30 años de experiencia y se formó en la academia de Roberto Giordano, aclaró que por reglamentación todas las peluquerías exhiben la lista de precios en la vidriera y en la recepción.

“No solamente vienen clientes que ya saben lo que tienen que pagar, sino de otros lugares donde quizás se manejan con otros precios, no queremos que nadie se sorprenda. Queremos que el cliente entre sabiendo que va a pagar ese precio por el tipo de servicio de damos desde hace 16 años”, dijo.

Además, indicó que “en la redes sociales es muy fácil distorsionar y hacer reclamos. Nosotros no podemos decirle al chico ‘tenemos que pedirle permiso a tu mamá para saber si podemos hacer todo eso’, porque no lo hacen en los boliches tampoco”.

Respecto al pago de “trabajos técnicos”, Rey aclaró: “Como se hizo dos decoloraciones, que se ve en el ítem de iluminación y reflejos están ocupados por las decoloraciones, el trabajo de coloración o baño de luz se le agregó abajo. Es una cuestión de orden, pero se refiere al color”. (Infobae)