Casados con Hijos ya tendría fecha de estreno: cuándo y dónde se podrá ver la obra

La pandemia de coronavirus suspendió todos los espectáculos previstos para el 2020 y uno de ellos era la obra de teatro “Casados con Hijos”. Tras dos años sin tener noticias, se anunció que es posible que la historia familiar toque los escenarios a fines de 2022, principios de 2023 y sin la participación de Érica Rivas, quien realizaba el papel de María Elena Fuseneco.

Como sabemos, la tira comenzó en 2006 y muchos de sus diálogos tuvieron que ser modificados en la obra de teatro ya que en ese entonces el machismo y el rol de la mujer no estaba cerca de ser reconocido, por eso la productora tuvo que darle un giro de 360° al guion, pero aun así no hubo acuerdo entre la empresa y Rivas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En diálogo con Infobae, la actriz había manifestado que a ella la bajaron de la obra y que por eso no hubo acuerdo: “Yo no decidí, decidieron ellos y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto. Yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Yo amo a Marí Elena y la amaré siempre”.

A su vez, en una entrevista que realizó a fines de 2021, Rivas había dado fuertes declaraciones sobre la posible incorporación y tras los dichos Florencia Peña no dudó en contestarle: "Yo no estoy del lado del opresor, ¿qué opresor? Si nadie sabe lo que pasó y nosotros no vamos a contar, yo no voy a contar nunca lo que pasó, y tampoco lo van a contar ni Guillermo ni Gustavo".

Marcelo Polino quiso poner paños fríos y aclaró que Peña siempre estuvo pendiente de que se respetara la decisión de Érica con respecto a las cuestiones en las que no estaban de acuerdo y señaló que "Flor habló mucho con ella, a mí me consta que Flor Peña habló. Esto es para la obra teatral que se va a estrenar en el verano del 2022-2023. Ojalá todo se solucione y Érica pueda estar".

Según se confirmó, todos los demás integrantes, incluido Luisiana Lopilato que vive en Canadá, estarán presentes para llevarla a cabo en la próxima temporada de verano en Buenos Aires y se espera que genere furor ya que antes de que se suspenda en 2020 habían vendido todas las entradas disponibles. (NA)