Macri le contestó a CFK: “Resulta que la culpa es del que intentó ordenar el descalabro”

Horas después de que Cristina Kirchner publicara una carta en la que comparó el gobierno de Mauricio Macri con la pandemia del coronavirus, el expresidente se defendió en las redes.

Para hacerlo, compartió dos tuits de Alfonso Prat-Gay, ministro de Economía en el inicio de su gestión.

"Demonizan a Macri porque "endeudó al país", pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri. Y recién van por la mitad de su desgobierno!! #FanáticosDeLaMentira", afirmó Prat-Gay junto a un gráfico sobre el crecimiento de la deuda pública.

CFK saqueó el BCRA; robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias; fundió al Estado nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en US$129 mil millones.

Luego compartió otros tuits del exfuncionarios, publicados el 9 de enero. "CFK saqueó el BCRA; robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias; fundió al Estado nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en US$129 mil millones. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro. #NoMientanMás", había asegurado Prat-Gay, quien dejó su cargo en diciembre de 2016.

Y agregó: "Dejaron vencimientos de deuda equivalentes a un FMI por año cuando se fueron y ahora que volvieron baten su propio récord de deuda y de abuso del BCRA. Basta de victimizarse: háganse cargo de una vez del entuerto en el que metieron y siguen metiendo a la Argentina!!".

Dejaron vencimientos de deuda equivalentes a un FMI por año cuando se fueron y ahora que volvieron baten su propio récord de deuda 👇🏼 y de abuso del BCRA.

Otros dirigentes opositores que cruzaron la misiva de la vicepresidenta fueron el senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, y Mario Negri, diputado por Córdoba.

"Perdió la capacidad de redactar, pero mantiene el espíritu de culpar al otro de la incapacidad del gobierno", agregó.

Por su parte, el cordobés utilizó la misma plataforma para afirmar: "Cristina Kirchner banaliza y frivoliza la muerte de 120 mil personas por el Covid al hablar de pandemia macrista. Solo una persona mala y con mucho odio puede hacer eso"

La dura carta de Cristina Kirchner

En la carta publicada esta tarde, Cristina Kirchner hizo una polémica comparación entre el impacto económico del gobierno de Mauricio Macri y los efectos de la pandemia del coronavirus. "Pandemia macrista: 1,1 del PBI; Pandemia COVID-19: 0,9 del PBI", concluyó en un texto en el que también atacó al Fondo Monetario Internacional.

La vicepresidenta recordó que "el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina" y apuntó al organismo internacional el mismo día en el que el canciller Santiago Cafiero se mostró con autoridades estadounidenses en busca de apoyos ante la negociación por la deuda.

"Te acordás ¿no? Le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vió? En todo caso, por favor llamen al 911", ironizó Kirchner en una crítica a dos bandas.

Luego, el texto -breve para lo que habitualmente suele ser una misiva de la expresidenta- compara el préstamo otorgado por el FMI al gobierno de Macri con los "420.000 millones de pesos que fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia", según las cuentas que hizo CFK sobre las medidas tomadas por Alberto Fernández.

"Se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19", sostuvo como una conclusión que invita a la controversia. (Clarín)