Harry Styles confirmó su fecha de regreso a Argentina: será el 3 de diciembre en el Monumental

El cantante, autor y actor británico Harry Styles, quien fuera integrante del grupo pop juvenil One Direction, concretará su esperada segunda actuación en la Argentina el próximo 3 de diciembre con un recital que, debido a la demanda del público, tendrá por sede el Estadio de River Plate.

El artista, que ya había pasado por el país en 2018 en el marco de la gira “Live On Tour”, iba a regresar en 2020 con un concierto en el Hípico que debió ser suspendido a raíz de la pandemia, pero la reprogramación de la visita amplía su impacto ya que se mudará al Monumental.

Harry Styles en Buenos Aires, 2018. Foto: La Nación.

Styles, quien el 1 de febrero cumplirá 28 años, no solamente gozó del éxito de One Direction sino que expandió ese suceso a sus dos álbumes en solitario (publicados en 2017 y 2019) y a sus labores artísticas en cine, y además le añadió el lanzamiento de una línea de productos para el cuidado personal.

Los discos solistas del oriundo de Cheshire son “Harry Styles” (2017), que contó con los hits "Sign of the times", "Two Ghosts" y "Kiwi" y, dos años más tarde, "Fine Line", con singles como "Watermelon Sugar" y "Adore you".

Las localidades para la presentación del intérprete en River, están a la venta desde las 14 y tanto esa compra como la información acerca de la reubicación de lugares o la devolución de entradas, se cursa a través de All Access. (Télam)