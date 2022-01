Encuentro entre concejales y representantes de ABSA

En la planta potabilizadora Patagonia de Bahía Blanca, concejales de todos los bloques políticos se reunieron esta mañana con el gerente regional de ABSA, Gustavo Bentivegna, a fin de plantear las reiteradas problemáticas de los rosaleños con la prestataria ante el servicio que se brinda en el distrito.

El encuentro fue gestionado por el edil de Juntos, Néstor Martínez, quien actualmente preside la comisión de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento.

“Es importante poder transmitirles a las autoridades de ABSA los problemas de los vecinos rosaleños. Hay un compromiso mutuo de trabajar mancomunadamente para lograr que el gobierno provincial se haga eco de esta problemática a través de los fondos necesarios y que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires interceda para que se concreten obras en el distrito”, señaló Martínez.

Además, el edil detalló que “los puntos más importantes que se trataron fueron la falta de presión y de servicio en ciertos barrios y localidades de Coronel Rosales, el estado de las licitaciones de las obras, la actual medición y facturación del consumo que se realiza y las roturas en el sistema cloacal y desagües pluviales”.

El edil agradeció "la buena predisposición del gerente regional de ABSA Bahía Blanca, con quien estamos en permanente contacto para transmitirle las problemáticas de la comunidad rosaleña, pero entendemos que no es él quien tiene la herramienta para resolver este problema de larga data, sino que son decisiones políticas de inversión, que no se están tomando. Mientras tanto, es el vecino quien padece la compleja situación de no contar con un recurso tan fundamental como es el agua".

“Estamos cansados de que los fondos provinciales destinados a obras de Aguas Bonaerenses, no lleguen a Coronel Rosales a través de inversiones para que los vecinos reciban la contraprestación correspondiente. Pareciera ser que Rosales está olvidado para la agenda política provincial y esto es una tomada de pelo para todos los rosaleños. Por tal motivo, seguiremos insistiendo”, enfatizó.