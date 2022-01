Uno de los próceres de Libertad se despidió de las canchas de la Liga

Por Fabián O. Rodríguez / Farodríguez@lanueva.com

A Mariano Moreno nadie le podrá recriminar nada. Todo lo contrario. Disputó más de 300 partidos con la camiseta de sus amores: Libertad. Y lo hizo sin guardarse ni una nota de sudor.

El lateral-volante por derecha decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista, pero seguirá ligado al club de Villa Rosas.

El "Prócer" le contó sus sensaciones a La Nueva. en un mano a mano imperdible.

--¿Te costó tomar la decisión del retiro?

--La verdad que sí, aunque la idea del retiro ya se me pasaba por la cabeza hace un tiempo. De cualquier manera, es difícil entender que no voy a estar dentro de una cancha haciendo lo que más me apasiona, pero me voy tranquilo porque siempre jugué con mucho compromiso y con amor por el fútbol.

--¿En qué momento te empezó a dar vuelta en la cabeza o cuando hiciste el clic?

-- Antes de la pandemia ya lo habíamos empezado a hablar con la familia, mi mujer Daiana y mis hijas Zoe y Alma. Las nenas practican deporte en Villa Mitre; Zoe tiene 15 y juega al hóckey y Alma tiene 12 y practica gimnasia artística y no pude ir casi nunca a verlas, ya sea por el trabajo o por el fútbol.

“Sinceramente, esa situación me tenía preocupado porque mis Viejos (José y Marisa) siempre me siguieron y yo no lo podía repetir con mis hijas. Y ahora que ellas ya están un poco más grandes, me lo dicen y tienen razón. Además, gracias a Dios tuve la suerte de jugar muchos años a la pelota y pienso que llego el tiempo de no pensar tanto en mí y disfrutar más tiempo en familia. Y, seguramente, voy a seguir a mis nenas en cada competencia”, amplió.

--¿Qué balance hiciste de tu carrera?

--Fue positivo. Llegué a jugar en Primera en el equipo que soy hincha y que me dio todo, ya que me formó como jugador y como persona. Además, jugué el Promocional, salimos campeones en el 2012 con mayoría de jugadores del club, que no fue poca cosa. Y mi Viejo fue parte del cuerpo técnico como utilero y festejarlo con él fue impagable y valió doble.

“También jugamos en la A cuando era difícil llegar a esa categoría y competimos casi todas las temporadas con los equipos de punta. Jugamos dos finales, 2013 y 2016, un torneo Regional –2008-- por primera vez en la historia del club”.

“Y en la A, salí campeón con Huracán, que llevaba mucho tiempo sin dar la vuelta olímpica. El festejo de los hinchas y jugadores fue inolvidable. Y más allá de los resultados, en mi club hice muchos amigos. Además, soy el segundo jugador, después de mi gran amigo 'Cachorro' Orsi (Mariano) con mayor cantidad de partidos en la historia del club. Por eso, después de todo esto, es imposible decirte que mi balance fue negativo”.



--¿Qué te generó haber librado más de 300 batallas con la camiseta de Libertad?

--La verdad es que me llena de orgullo y felicidad. Nunca me imaginé que iba a llegar y jugar tanta cantidad de partidos en mi querido Libertad. Pero tengo que destacar el apoyo de mi señora, mis hijas y mis Viejos porque, sin ellos, ni loco hubiese llegado a tantos partidos. Sólo tengo palabras de agradecimientos para ellos.

--¿Vas a seguir ligado de alguna manera al club?

--La idea es seguir ligado a el club. De hecho, ya estamos trabajando con Leo Schwab, aunque él ya hace un tiempo que está, en la primera división. Es lo que siempre quise hacer después del retiro, siempre y cuando la flia me deje, ja, ja. Quiero tratar de estar en todos los detalles del plantel para que estén lo más cómodos posibles, que no les falte nada y que sólo se dediquen a entrenar, jugar y en lo posible ganar, ja, ja”.

--¿Notás un crecimiento institucional?

--Sin dudas. Desde la llegada de Julio Leguizamón y Pablo Palacio, el club creció mucho y sóolo queda seguir trabajando para que Libertad pueda jugar torneos superiores el día de mañana. Y es lo que más deseo.

--¿Te quedó la espina por dar una vuelta olímpica en la A con el club de tus amores?

--La espina más grande que tengo como futbolista es la final que perdimos contra Tiro Federal en el 2016, en cancha de Olimpo. Hicimos un campeonato extraordinario, pudimos llegar a una final de la A que no era para nada fácil y tuvimos la mala fortuna de enfrentarnos con uno de los mejores Tiro de los últimos años.

“Me acuerdo que hicimos un partido muy inteligente, donde empezamos ganando, pero enseguida nos empataron y así terminamos los 90. Hubo dos penales para nosotros que no fueron sancionados, pero esto también pasa en el fútbol; algunas veces te toca a favor y otras en contra, pese a que nosotros nos fuimos muy enojados con Altuna (Gustavo) porque las manos habían sido muy evidentes. Después, en el suplementario, se notó la jerarquía del rival, ya que contaban con un banco de suplentes de mucho nivel y eso marcó la diferencia. Nosotros estábamos seguros de que si no nos empataban tan rápido, teníamos muchas chances de ganar la final, ya que ese año tuvimos la valla menos vencida con muy poco goles en contra. Fue, sin dudas, la derrota más dura que tuve en mi carrera”.

A un toque

--¿Cómo viviste el fútbol?

--Lo vivi siempre al máximo, con mucha intensidad, con mucho compromiso, responsabilidad y amor a la pelota

--El mejor gol que metiste en tu carrera.

--Es muy facil acordarme porque muchos no tengo, ja, ja. Me quedo con dos: el primero de mi carrera, que se lo anoté a La Armonía en 2006. Le pegué desde 30 o 40 metros y se clavó en el angulo del arquero (Walter Alvarez). Y el segundo fue a Rosario en el 2016, en cancha de Libertad. Corrí desde el área grande nuestra y ni bien pise al área rival le pegué y se metió por detrás de Coronda (Marcos).

--¿El gol que más gritaste?

--Grité varios goles importantes. Como hincha, el que metió el 'Negro' Peña tras un centro del 'Chino' Funari contra Huracán en cancha de Olimpo para el ascenso a Primera. Y como jugador, el gol del 'Cachorro' (Mariano Orsi) en el Argentino C contra Rosario en su cancha, ya que para Libertad significó el primero en un torneo regional; y encima fue en tiempo de descuento y eso siempre le pone más fervor al festejo. Y otro puede ser en el 2012, en cancha de Pacífico de Bahía para quedarnos con la ventaja deportiva; el gol fue de Juan Mieres y también en tiempo de descuento. Tampoco pueden faltar los tres de la final del ascenso en el 2012 en cancha de Liniers contra Pacífico de Bahía.

--¿Qué recordás del debut en Primera?

--Estaba muy ansioso y nervioso porque "era mi sueño". El tema es que yo ni siquiera habia jugado en Reserva y eso me generaba mucho más nerviosismo y, a la vez, miedo. El técnico era Alejandro Ibarguen, el partido fue el 24 de julio del 2004 contra San Francisco, terminamos 0 a 0 y debuté jugando de 3, ja, ja. Con tal de jugar en Primera, jugaba en cualquier puesto, ja, ja.

--¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió desde que jugás al fútbol?

--¿Qué rival te hubiese gustado tener de compañero?

--¿Hincha de?

--Libertad y Boca.

--¿Te hubiese gustado jugar en?

--Boca.

--¿Quiénes son tus ídolos?

--Mis Viejos; y en futbolístico, el mejor de todos los tiempos: Lionel Messi.

Toco y paso

-- Tu mejor partido.

--Me quedo con el del ascenso cuando ganamos 3 a 0 a Pacífico. Lo elijo no porque haya sido mi mejor partido sino porque fue el que más festejé como jugador de Libertad.

--Tu peor partido.

--La final de 2016 en cancha de Olimpo contra Tiro Federal. No fue mi peor partido, pero fue la derrota mas dura y la que más me dolió como jugador de Libertad.

--Tu principal virtud.

--La velocidad y la resistencia.

--Tu mayor defecto.

--Mme enojaba muy rápido y en los primeros años de Primera me expulsaban muy seguido.

--¿Qué te dio el fútbol y qué te quitó el fútbol?

--El fútbol me dio muchos amigos, con quienes sigo compartiendo muchas cosas, como Mariano Orsi, Lucas Costa Biondi, Marcelo Khin, Ariel Funari, Lautaro Marino, Gustavo Pereira, Lisandro Silva, Gonzalo Troncoso, Mauro Wilson, Pablo Cerra, entre otros. Obvio que también me dio alegrías y que pude llegar a jugar con mi tio Lisandro Santamaría, uno de los tantos emblemas del club, y con los hijos, mis primos: Juan Cruz Santamaría y Manuel Santamaría.

"Y me quitó mucho tiempo con la familia".

--La peor patada que pegaste.

--Tengo una muy particular. Se la pegué a Jonathan Bravo de Laguna en un Libertad-Comercial. Pero resulta que a la noche mi mujer invitó a una pareja a cenar a casa y resulta que era la mujer de "Jona" porque ellas trabajaban juntas. Así que cuando entró, me mostró el raspón que le dejé, ja, ja. Increíble...

--¿Qué DT te marcó?

--Alejandro Ibarguen que quien me hizo debutar en Primera, pero sería injusto nombrar a uno porque tuve muchos a lo largo de mi carrera y todos me dejaron algo, ya sea cosas buenas o malas. Uno tiene que aprende de todo y de todos.

--¿Con qué tres amigos compartirías un asado?

--Imposible elegir tres, pero alguno de los que no pueden faltar son Lucas Costa Biondi, ya que cocina mejor que Martitegui, ja,ja; Marcelito Khin, el 'Cachoro' Orsi, Gonza Troncoso, Lichi Silva, entre mucho otros.

--¿Qué te dejó el paso por Huracán?

--Me dejó un campeonato en la A; el único que tengo en mi carrera y no es poca cosa. Sólo palabras de agradecimientos hacia mis compañeros que tuve ese año, cuerpos técnico e hinchas, quienes desde el primer dia mi hicieron sentir como uno más de ellos. Siempre traté de dar el máximo en cada partido para devolverle todo el apoyo, la confianza y el respeto que me demostraron.

--Armá tu equipo ideal con los compañeros que tuviste y el DT.

--No te puedo armar un sólo equipo porque jugué con grandes jugadores. Voy a elegir dos: uno con todos jugadores del club y otro con un mix de jugadores que campartí equipo. El de los ex Libertad: "Chino" Marinozzi; Mariano Moreno, Marcelo Khin, Fer Ojeda, el 'Negro' Bérgamo; "Kiko" Pedraza, Lucas Costa Biondi, José Luis Espinoza; "Alfajor" Cerra, "Cachorro" Orsi y Gabriel Jara. DT: "Polo" Calvismonte.

Los que compartí equipo: Rodrigo Martínez; Mariano Moreno, Mauro Wilson, Gonzalo Troncoso, Lautaro Marino; Lucas Machain, Claudio Apud, Leonel Navarro, Enrique Gutiérrez; Matías Vázquez y Darío Gigena. DT: "Fito" Cuello.

--Definime Libertad en una frase.

--"Mientras vibran los pechos gloriosos adelante vamos, Libertad".

El número

328

Con la de la Villa. Mariano Moreno jugó 328 partidos con la camiseta de Libertad y anotó 17 goles. En Huracán disputó 27 encuentros y fue campeón en 2015.