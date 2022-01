Rodríguez Larreta: "Es gravísimo el avance del Gobierno sobre la Corte Suprema"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó las críticas del presidente Alberto Fernández contra la Corte Suprema de Justicia y consideró que "es gravísimo el avance del Gobierno" sobre el máximo tribunal.

El referente del PRO también se quejó por el hecho de que el mandatario "avale" los ataques impulsados por diferentes sectores del kirchnerismo que convocaron una marcha para el 1° de febrero a la Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales para reclamar cambios en la Corte Suprema.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

De este modo, Rodríguez Larreta se refirió tanto a las críticas que hizo el jefe de Estado como el apoyo del viceministro de Justicia, Martín Mena, a la movilización propuesta por el piquetero Luis D'Elía para "echar" a todos los miembros de la Corte.

"Me parece muy grave el avance, el ataque del Gobierno nacional a la Corte. Muy grave", precisó el dirigente opositor, quien además consideró: "Me parece gravísimo que participen de una marcha funcionarios nacionales pidiendo la renuncia de la Corte, me parece gravísimo". Asimismo, Rodríguez Larreta advirtió que la iniciativa kirchnerista impacta en los "principios básicos de un sistema republicano" afectan a la división de poderes, establecido por la Constitución Nacional.

Durante una conferencia de prensa que brindó para anunciar nuevos centros de testeo para detectar coronavirus, el jefe de Gobierno porteño se sumó a los distintos pronunciamientos de la oposición, que consideraron que "una marcha impulsada por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia contra la Corte Suprema sólo puede ser 'algo bueno' en las afiebradas mentes del kirchnerismo. ¡Les resulta totalmente inaceptable la división de poderes y la Justicia independiente!". Así lo hizo saber vía Twitter el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar después que el Presidente afirmara que en la Justicia hay un "problema de funcionamiento muy serio", tras señalar que el hecho de "que hoy todavía Milagro Sala esté detenida es que hay algo que está funcionando mal". (NA)