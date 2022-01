Una pareja de jubilados sufrió una pesadilla durante un asalto en su casa

Dos delincuentes armados irrumpieron anoche en una vivienda ubicada en el barrio La Falda, donde golpearon y redujeron a los moradores del lugar -un matrimonio de avanzada edad-, y robaron teléfonos celulares, relojes, calzado y el auto de las víctimas a bordo del que huyeron.

El asalto modalidad entradera se cometió poco antes de las 23.30, en un domicilio de Alvear al 200, adonde los ladrones accedieron después de romper el vidrio de la ventana frontal del inmueble.

Uno de los damnificados fue identificado por la Policía como Roberto Kaddour, de 83 años, quien relató que un tercer sujeto actuó de `campana´ afuera de la casa.

"Estaba mirando televisión con mi señora, efectuaron un disparo afuera para intimidarnos y como la persiana estaba levantada, rompieron el vidrio y entraron por ahí. Tenían revólveres con los que me apuntaron en la cabeza, me pegaron una trompada, me tiraron al piso y me ataron las manos y los pies con alambre", declaró Kaddour al servicio informativo de LU2.

Después los intrusos lo amordazaron con un delantal de su señora, a quien retuvieron en otra dependencia de la morada.

Amenazas de todo tipo

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En ese momento los asaltantes comenzaron a exigirles la entrega de dinero con el que los damnificados no contaban, por su condición de jubilados. Los amenazaron con "dispararles y cortarles los dedos".

"Fue algo tremendo y no me lo esperaba bajo ningún punto de vista, pero lamentablemente es lo que estamos viviendo. El ladrón tiene todas las ventajas habidas y por haber, pero nosotros ya no somos dueños de nada", agregó.

"Vivimos con rejas, mientras ellos están todos sueltos. Es más fácil salir a robar que ir a trabajar; siento mucha impotencia".

Recuperaron el Ford Fiesta

Por medio de rastrillajes en distintos sectores de la ciudad, personal del Comando de Patrullas halló el vehículo sustraído, un Ford Fiesta patente OZL 446, en Remedios de Escalada al 400.

El ilícito está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11, especializada en la temática de robos con armas.

También intervinieron efectivos policiales de la comisaría Segunda y del destacamento del barrio Palihue.