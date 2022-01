River arrancó la pretemporada con tres refuerzos y algunas bajas

El plantel de River Plate arrancó la pretemporada en San Martín de los Andes esta tarde sin cuatro jugadores con contagios de coronavirus (Javier Pinola, Nicolás De la Cruz, Franco Petroli y Agustín Palavecino) y con las bajas sorpresivas de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser, quienes no firmaron contrato.



La delegación que partió de Ezeiza en un vuelo de línea a la 14.30, arribó al aeropuerto de la ciudad neuquina para ir al hotel cortejado por miles de hinchas, quienes hicieron guardia al costado de la ruta para saludar a los jugadores bajo un estricto control policial y sanitario.



Las bajas de la lista de la delegación de Angileri y Rollheiser, que no renovaron los contratos que vencen el 30 de junio próximo, fueron la sorpresa de la tarde cuando el plantel llegó a Ezeiza sin estos dos jugadores.



Por la mañana antes de viajar, el presidente Jorge Brito y el vice Matías Patanian llevaron al predio del River Camp los contratos de todos los jugadores que restaban firmar y tanto el juvenil delantero como el lateral zurdo no llegaron a un acuerdo.

Mammana volvió a su casa.





Así, las caras nuevas de la pretemporada, los zagueros centrales Emanuel Mammana y Leandro González Pirez y el mediocampista Tomás Pochettino, firmaron sus contratos a préstamos con opciones de compras por una temporada.



Del mismo modo hizo lo propio Bruno Zuculini, quien extendió su vínculo hasta diciembre del 2023, pero ante la negativa de Rollheiser y Angileri, el entrenador decidió junto a la dirigencia que no viajen hasta tanto no solucionen el tema contractual.