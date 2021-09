Ghigliani: "La gestión nacional de la pandemia fue correcta y la municipal, mediocre"

La primera precandidata a concejala por el Frente de Todos, Gisela Ghigliani, habló esta mañana sobre la gestión de la pandemia y las PASO del próximo domingo, remarcando las diferencias con la gestión actual encabezada por el intendente Héctor Gay.

En un mano a mano con La Nueva., comenzó diciendo que "Nación y Provincia gestionaron la pandemia correctamente. Siempre planteo que aún falta tiempo para hacer un análisis integral, los que venimos del área de la salud somos prudentes y esperamos un poco más, pero creo que en principio fue correcto, no solamente por el aspecto sanitario, en el que incluyo la gestión de la vacuna, sino también por todas las medidas de apoyo y sostén a personas, familias, emprendimientos, pequeñas y medianas empresas".

"La gestión es de 7 u 8 puntos, porque nadie puede decir que todo fue excelente. La información que tenemos hoy no es la misma que teníamos al comienzo, podíamos mirar qué estaba pasando en Europa para ir viendo o evaluando con uno o dos meses de anticipación, pero creo que hoy el escenario es otro: la vacuna nos permite mirar con esperanza, la gente está mejor anímicamente y hay indicios de reactivación; nos vamos acercando a la salida", sostuvo.

En cambio, señaló que la gestión a nivel local fue "mediocre".

"Ahora, en este contexto electoral, veo un discurso más amigable del intendente, en relación con lo que pasó realmente en 2020. El año pasado la Provincia determinaba una serie de fases y el intendente presionaba.... Planteó directamente que no sabía si se iba a vacunar, cosas que me parecen descabelladas para un funcionario", dijo Ghigliani.

A su vez, indicó que "tenemos marcadas diferencias de cómo se gestionó en lo local, sobre todo en el primer nivel de atención de la salud, que se cerró y se convirtieron en centros respiratorios. Estamos viendo cómo gran parte de los centros de salud se desmantelan...".

"Veo que nosotros pudimos apoyar las medidas que él [Héctor Gay] nos solicitó en el Concejo Deliberante, como votar emergencias. Sí nos parecía que votar algunas, como la económica, podían generar algunas discrecionalidades en la asignación de recursos, algo que vimos, por eso lo rechazamos. Por ejemplo, hay una reasignación al Hospital Municipal del Fondo de Educación de 130 millones de pesos y nosotros veíamos que el presupuesto era más que suficiente, y de última, ¿por qué no se conversó?. Después la subejecución: quedó dinero en el Municipio, 287 millones de pesos, que a nosotros nos parece que en una pandemia, por lo pronto, es extraño", planteó.

Ghigliani insistió en que en el Municipio "desconocen lo que es la atención primaria de la salud. Ellos lo reducen al primer contacto del vecino o la vecina con el sistema de salud; entonces se reduce a la mirada asistencial y la atención primaria de la salud también es promoción, prevención, trabajo en redes, la intersectorialidad... Nadie puede decir que no está bien un nuevo centro de salud con mejor infraestructura, pero la unidad sanitaria puede ser ocupada por un profesional que atienda las primeras consultas, dado que el 85 % de las consultas que se hacen pueden ser resueltas en el primer nivel de atención".

Luego remarcó que el cese de actividades en algunas salitas por estos nuevos centros de salud complejizan la accesibilidad: "No quedan a 7 u 8 cuadras [como dijo el intendente]. En 12 de Octubre se cerró la unidad sanitaria y la gente se tenía que trasladar a Villa Muñíz, caminando como 20 cuadras; y si querían ir en micro, tenían que tomar 2 micros", aseguró.

A su vez, indicó que "el secretario de Salud [Pablo Acrogliano] para mí no estuvo a la altura de las circunstancias de la gestión de la pandemia, y cuando alguien no funciona, otro sector toma las decisiones. Entonces un grupo de directores y directoras de los hospitales estatales y privados empezaron a tener un rol preponderante y así se pudieron sortear los momentos más críticos".

En otra parte de la entrevista con el periodista Maximiliano Allica, se refirió a la obra pública y remarcó que "más del 90 % de las obras que hay en la ciudad son fondos de Nación y Provincia".

"Nosotros planteamos que hay fondos municipales que no se utilizan. Por ejemplo, todo lo que se hizo en alumbrado público es con fondos de Provincia, que bienvenido sea porque la iluminación es LED es una cuestión de progreso; lo que decimos es que hay recursos que se destinan a cosas que no tienen nada que ver y sin tener una idea clara de hacia dónde vamos, como pasa con el tránsito", señaló.

Y agregó: "En el contexto de pandemia votamos las plataformas urbanas para ampliar el aforo gastronómico y la peatonalización de Anchorena, pero después eso se hizo extensivo... Lo hacen con la mayoría automática y nosotros necesitamos que nos muestren, que nos expliquen cuál es el plan integral".

Con respecto a las próximas elecciones y la posibilidad de que Cambiemos mantenga la mayoría en el Concejo, consideró que la futura relación con el Municipio dependerá de cómo el oficialismo maneje el vínculo entre Ejecutivo y Concejo Deliberante.

Opinó que Adrián Jouglard, precandidato a concejal de ese espacio, "es una persona con la cual podés conversar claramente; lo conocí en PAMI, participé de la Mesa Social cuando fuimos convocados en pandemia y si bien no coincidíamos, podíamos conversar. Es una persona que al momento de hablar estaba informada, eso es un alivio. Ahora pasa menos, pero también hay una bajada de línea del Ejecutivo municipal. No sé cómo se seguirá manejando esa relación, para la ciudad sería una pena que se siga manejando con una mayoría automática".

"El responsable de haber vaciado el Concejo de contenido, lo digo en térmicos de discutir algo, ha sido el Ejecutivo local", insistió.

"Ahora, por ejemplo, tenemos sesión después de las elecciones y desde hace dos semanas esperamos una reunión para un expediente que nos parece interesante discutir. Ellos quieren eximir de algunas tasas a grandes empresas, y nosotros pensamos que hay margen para discutir y cuantificar esos montos. No es un tema menor tocar algo que está vinculado a las arcas municipales. Hasta ahora no nos hemos podido reunir. No es que no queremos votarlo, queremos discutirlo y después decidir si lo votamos o no", explicó la precandidata.

De cara a las PASO del domingo, Ghigliani recordó que "iniciamos este camino en 2017. Federico Susbielles fue quien condujo Unidad Ciudadana, ahí yo vuelvo al Concejo, y a partir de allí se consolida este camino de unidad que se sostiene. Estamos alineados para ser una opción en 2023. Me parece que el peronismo no es el generador de todos los males del mundo, hay como una matriz adversa en esta ciudad pero no siempre fue así... Pienso que estamos laburando seriamente y somos una muy buena opción para ahora y excelente para 2023".

Por último, remarcó que "hay que ir a votar siempre, porque por más que sea obligatorio, es importante poder elegir. Con alguien tenés que sentirte representado de alguna manera, siempre pienso que hay que votar en positivo. Si vos no votás, alguien está eligiendo por vos. Hay que ir, expresarse, la democracia es eso".