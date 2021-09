"No sé si es un éxito o un fracaso la vacunación, sí hubo mala elección de vacunas"

El secretario de Gobierno del Municipio y primer precandidato a concejal de Juntos, Adrián Jouglard, sostuvo esta mañana que "el coronavirus va a permanecer por muchos años más, como la gripe" y que el gobierno nacional "se equivocó mucho" en su política de compra de vacunas para mitigar el avance de la pandemia.

"Este tipo de enfermedades y de pandemias tienen picos y bajas muy grandes donde uno se relaja; en esa situación estamos. La vacunación va a bajar la complejidad de los enfermos, pero no va a evitar que nos enfermemos. Puede ser la variante delta u otra, el virus va a ir mutando y tomando diferentes características y uno debe saber que la vacuna disminuye las complicaciones porque se fortalece el sistema inmunológico", amplió.

En un mano a mano con La Nueva., Jouglard dijo que "no se si es un éxito o un fracaso, sí hubo problemas y mala elección en la compra de vacunas".

"El gobierno nacional no apostó a comprar todo lo posible, más allá de la procedencia, cuando se sabía que iba a haber escases en el mundo. ANVISA (NdeR: la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil), que hoy está de moda, dijo 'Sputnik no' porque hay problemas con las segundas dosis. El gobierno nacional se equivocó mucho", recalcó.

Por otra parte, el funcionario se refirió a las próximas elecciones PASO en la que será precandidato a concejal por el oficialismo, en línea con Diego Santilli.

"Vamos con una lista de unidad y no nos enfrentamos con otra en las Primarias, solo apoyamos a nuestros candidatos en la sección y en cuanto a diputados nacionales", argumentó.

En ese sentido, contó que existe "una excelente convivencia" con los referentes de la lista que a nivel provincial encabeza Facundo Manes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"De hecho, con Gisela Caputo estuve trabajando ayer —relató—. Las elecciones se trasladan a la vida cotidiana de las personas y eso es parte de la apatía. Se ha metido mucho en la vida y no debiera ser así. En el mundo, casi todos los países están divididos en dos partidos políticos y en Argentina pareciera ser la vida o la muerte; no es así. La democracia es necesaria, pero no debe llevarse a las cuestiones personales".

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, Jouglard también hizo alusión a la relación con la oposición.

"En líneas generales, la relación es cordial. Existe, podemos hablar. Tratamos de mantener comunicación porque está sobre la idea de las personas y representamos a Bahía Blanca", respondió.

"Es habitual que en un lugar deliberativo y con representantes de distintos sectores, como el Concejo, pueda haber choques. Cada uno intenta imponer su idea y a veces es difícil acercar posiciones. Eso no está mal, es parte de la democracia. Hay que trabajar en proyectos comunes y en el consenso para generar condiciones favorables para la ciudad", amplió.

En otro orden, y ante su futura salida, el actual secretario de Gobierno ofreció un panorama del próximo gabinete Municipal a dos años de que concluya el mandato de Héctor Gay.

"La decisión del intendente de, por ejemplo, tener una secretaria de Producción, tiene que ver con el objetivo de buscar inversiones para la ciudad que empiecen a generar empleos genuinos como forma para salir de la crisis", mencionó.

"Es una política que el intendente quiere llevar adelante, con todas las condiciones que Bahía Blanca tiene. Eso debiera ir acompañado de una política nacional y provincial de fomento a la creación de nuevas empresas porque hoy la Argentina está con niveles muy altos de pobreza y muy bajos de generación de empleo y de inversión", reflexionó.

Y agregó: "La manera de salir es con empleo genuino, porque se confunde transformar el desempleo en una política subsidiaria".

Por último, dijo que también "hay que seguir fomentando la educación para que la gente adquiera herramientas para poder defenderse, aprendiendo un oficio o una profesión. Bahía Blanca tiene escuelas de oficios, escuelas técnicas y universidades, públicas y gratuitas. Estamos convencidos que es a través de la educación como se sale de crisis".