Stolbizer en Bahía:  “Hay que terminar con los privilegios del poder y la política”

La precandidata a diputada nacional por la lista que encabeza Facundo Manes, Margarita Stolbizer, señaló que deben terminarse los privilegios que dan el poder y la política; remarcó que más allá de las PASO del domingo, es necesario poner un freno al kirchnerismo en las elecciones generales de noviembre, y destacó que es necesario construir una visión compartida para el futuro del país.

La excandidata a presidenta, que estuvo hoy en Bahía Blanca, manifestó también que “el juego de la polarización política y la grieta solo ha servido para quienes lo practican” y aseguró que “Facundo (Manes) es la persona que mejor representa un paso hacia adelante en la construcción de un proyecto para (los comicios presidenciales de) 2023”.

En diálogo exclusivo con “La Nueva.”, Stolbizer manifestó que es el ciudadano común quien debe poner la mirada en cómo se hace política.

“Todos sabemos cómo se ponen los recursos públicos al servicio de las campañas electorales privadas, con el uso de aviones y autos privados. Son privilegios que da la política y hay que terminar con ellos”, dijo.

En ese sentido, manifestó que uno de los objetivos del espacio Juntos, después de las PASO del domingo, “es poner freno en noviembre al kirchnerismo”, proyectando de cara a las presidenciales de 2023.

“Hoy estamos frente a un mal gobierno, con una muy mala gestión de la pandemia. Es una casta de privilegiados que nos da ese mensaje todos los días, con falta de ejemplaridad, de credibilidad y de autoridad del presidente (Alberto Fernández), junto con la debilidad del gobierno. Esto nos tiene que llevar a construir un proyecto alternativo, sin correr el riesgo de fracasar o correr para atrás”, advirtió.

El juego de la polarización política y la grieta solo ha servido para quienes lo practican”, aseguró Stolbizer.

Para ello, continuó, es necesario “construir ahora una visión compartida del país que queremos”.

“Eso no se puede hacer dentro de 40 años, sino desde ahora; y para eso se necesitan ámbitos de diálogo para construir consensos no solo dentro de la política, sino que también incluyan a la sociedad y sus instituciones. La mirada de la política es cortoplacista, pensando en la elección que viene, y necesitamos tener una visión estratégica de largo plazo”, sostuvo.

Stolbizer destacó que desde la corriente de Manes se pudo “instalar algo diferente en medio de una campaña electoral en la que podría haber sido todo lo mismo”.

“No creo que en las PASO ni en la general pueda haber una figura más novedosa e innovadora que Facundo Manes. Es una persona reconocida en su trayectoria privada, que armó una lista con un componente de diversidad muy interesante, muy gente joven muy buena, otros que por primera vez incursionan en política -como Lorenzo Natali en la Sexta Sección- y otros que venimos de trayectorias más largas”, explicó.

Al respecto, señaló que su programa de trabajo se fundamental en la necesidad de “reconstruir un proyecto político y una nueva mayoría”, buscando dar -por fin- un rumbo al país en materia económica y cultural, poniendo el foco en el esfuerzo, en la perseverancia, la educación con el trabajo.

“Esos son los valores que tenemos que pensar como parte de un proyecto totalizador. Facundo habla del sueño colectivo, de construir una visión compartida de país, de hacia dónde queremos ir y qué sociedad queremos ser dentro de 20 años”, dijo.

Para ello, manifestó Stolbizer, “es necesario plantear cuestiones que nunca estuvieron en la agenda pública”.

“Si buscamos explicaciones a los fracasos en la Argentina, tal vez estén en que nunca la educación o la ciencia tuvieron prioridad en la agenda de la política. En los gobiernos de los Fernández o Macri, siempre se convocó a empresarios o sindicalistas y se buscó una foto de acuerdos, aunque nunca se convoca a docentes, intelectuales o academias”, lamentó.

Para resolver los problemas del país, recalcó, “magia no hay”.

“Hay que generar puestos de trabajo, y eso se hace con inversiones para tener producción. La Argentina está en su piso histórico en inversión extranjera directa, porque los que deciden invertir van a Uruguay, Chile o Brasil; no acá. Y no vienen porque Argentina no es previsible ni garantiza rentabilidad, porque no saben si les van a cambiar las reglas de juego”, concluyó.