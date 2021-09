Riot Games presenta LoL Esports Manager

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Si hay un genero de videojuegos que siempre va a permanecer vigente, son los simuladores de gestión de deportistas. Desde llevar a nuestro equipo de futbol a disputar un torneo internacional a buscar el anillo de la NBA, los juego de estilo "manager" siempre tuvieron un publico muy adepto. Era evidente que en algún momento iban a colisionar con los esports, pero debemos decir que se tardaron bastante.

No obstante el hecho de armar nuestro propio equipo de leyendas es algo que ya se ha hecho, inclusive en League Of Legends y Counter Strike: Global Offensive. Estos proyectos siempre se realizaron de cara a un evento de gran magnitud como los Major o el mismo Worlds. Riot Games parece haber entendido la importancia de seguir diversificando sus juegos, por lo que ahora también podemos contar con este próximo simulador de equipo de League Of Legends.

Rápidamente varios usuarios hicieron notar que el juego seria del tipo gacha, un estilo de juego que requiere una inversión de dinero para poder seguir avanzo de manera mas amena con los distintos desafíos que se nos presentan. Por lo pronto quedan mas dudas que respuestas, ya que si bien el videojuego ya se encuentra terminado, por lo pronto solo se centrara en la LPL.