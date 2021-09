Un viaje a través del tiempo: WoW parche 9.1.5

por Antonella "Panditapicante" Romano para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Con la salida de Shadowlands muchos estábamos ansiosos con que den la noticia de los cronoviajes de Legión y por fin están a la vuelta de la esquina y no sólo eso sino que también se habilitan las míticas+ de Legión como novedad. Algo que en mi canal de Twitch comente con ansias si esto podía ser posible y está aquí, ya están disponibles en el Reino de Pruebas para poder testearlas.



Cuando ya esté activo el parche deberemos hablar con Ta’hsup en Oribos para que nos de la piedra angular que nos permita entrar en las miticas+ de legion tendrán un conjunto de afijos separado de las mazmorras de Shadowlands y contarán también para el Vault de la semana. El botín al finalizar la mítica + contará con mismo nivel que Shadowlands, entre 226 y 239, y estas piezas se podrán actualizar con Valor , pero no pueden aparecer como una opción para el Vault.



Lo que si me hace pensar es si al completar las míticas 15 en tiempo tendrá alguna montura de temporada especial, tendría sentido poder completar el contenido pasado de esta manera. Este evento tendrá una duración de dos semanas la primera vez que se presente en el juego y de una semana cuando aparezca en próximos eventos de bonificación. Con el evento de cronoviaje podremos adquirir con las divisas CronoAnómalas; cosméticos, muy bonitos como lo es La égida de Agramar, Escudos de los guardias de suramar, Arco, bastón, Gujas, entre otros .



Algo que no a muchos les gustó, me incluyo, es la montura que se podrá obtener con 5000 divisas como es común en los eventos de cronoviaje dependiendo la expansión que está transcurriendo. Se trata de un hipogrifo, si otro recolor del hipogrifo que conocemos; como lo es el del logro de calabozos de legión, Hipogrifo olvidado o el antiguo recluta a un amigo. Teníamos expectativas que fuese algún demonio con alas o si era algún recolor que lo fuese del can antoriano, pero no todo podía ser color de rosa. Si, el hipogrifo.



Favor del hipogrifo de Val'sharah esperemos aún puedan llegar a cambiarlo.

Este evento traerá también algo que a muchos gustaba que es la Torre de Magos. Para los que jugamos Legion recordaremos que al completar obteníamos apariencias exclusivas para nuestra arma artefacto, estas no estarán disponibles.

habrá recompensas de recolor de apariencias.

"Cada desafío comprende una serie de encuentros en solitario a los que debes sobrevivir por completo para ganar recompensas, y en Legion Timewalking, no requerirán que tengas un artefacto, o incluso que hayas jugado originalmente a Legion. Si bien los desafíos se consideraron bastante difíciles para la mayor parte de Legion, estamos ajustando los encuentros en Paseo en el tiempo para normalizar el poder del jugador, con la intención de proporcionar un nivel significativo de dificultad a los jugadores actuales."

Los druidas tendrán una nueva forma de hombre oso vil, con sus marcas demoníacas super estéticas todo.



Al finalizar los 7 desafíos de la torre .Blizzard nos sorprende con una recompensa única que es la montura Tomo de hechizo elevado, fue una de las cinco monturas únicas para el concurso de monturas que hubo a principio de año ,que salió ganadora El Anciano Errante. Esto hace pensar que en algún futuro es posible que agreguen las otras 3 monturas que no resultaron ganadoras por los votantes, sean incluidas en el juego en un futuro.