Este fin de semana regresa el público en la Liga del Sur: "Tenemos que ir de a poco"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Luego de más de un año y medio, los torneos superiores de la Liga del Sur volverán a contar con hinchas en las canchas.

El regreso del público al fútbol doméstico se dará este fin de semana, cuando se dispute la octava fecha del Torneo Oficial y Promocional, con un aforo de 100 personas en el sector local, según la disposición del Aprevide.

"Tanto tiempo sin público ahora tenemos que volver a foja cero y aprender. Tenemos que ir poco a poco, adaptándonos a este nuevo modelo. Seguramente habrá cosas que vamos a tener que modificar, pero esto es día a día", admitió el presidente de la Liga, Gustavo Lari, en diálogo con La Nueva.

Aquellos que quieran concurrir a ver a su equipo deberán retirar la entrada previamente en el sector designado por el club anfitrión, teniendo prioridad quienes tengan al día su credencial de "Liga Segura".

Gustavo Lari.



"Una vez terminadas las entradas que quieran tener aquellos con Liga Segura, podrán adquirirlas aquellos socios o quienes el club disponga, que no tengan Liga Segura. Se hará una lista con nombre y apellido que se le entregará a la Policía y son los que podrán entrar a la cancha", agregó Lari.

"Aquellos que no tengan Liga Segura, dependerá de cada club si tienen que ser socios o no", señaló.

Para quienes deseen tramitar su credencial de Liga Segura, pueden hacer a través de la página www.ligasegura.com.ar. Si aún no realizaron el trámite, el mismo estaría de una semana para la otra, en cambio aquellos que solo deben renovarlo, el mismo se realizaría en el día.

Por el momento, se mantendrá el valor de la entrada general en $300. No obstante, esto podría modificarse a partir del próximo fin de semana.

"Es fundamental que pueda volver la gente, nosotros habíamos pedido un aforo del 30% y creo que este es el primer paso. Yo creo que para octubre, que van a estar los días más lindos, van a habilitar un poco más todo", se ilusionó el presidente.

Liniers-Villa Mitre: 4 de diciembre de 2019, último partido con público. El "Chivo" fue campeón en cancha de Libertad.



Una vez ingresado al estadio, se seguirán los protocolos sanitarios vigentes.

"La organización no depende de los clubes, los clubes tienen que vender sí o sí las entradas en su establecimiento y darle prioridad a los hinchas que tengan Liga Segura. Lo único que pueden hacer los clubes es, con las entradas que le queden de remanente, si disponen de dárselas a los socios o de qué manera las distribuyen. Siempre con un listado, con la firma del presidente y el secretario del club, que se le entrega a la Policía el día sábado", señaló Lari.

Por otra parte, a través de la credencial también se podrán dejar datos personales que serían de utilidad a futuro.

"Incorporamos que las personas puedan indicar si está vacunada o no. No es obligatorio, pero si estás vacunado te lo van a preguntar y si el día de mañana el Gobierno dice que habrá un aforo para los que estén vacunados, por ejemplo, la tarjeta de Liga Segura lo respaldará", señaló Gustavo.

Así va la octava

Este fin de semana se jugará la octava fecha de los torneos superiores.

Por el Oficial "Rubén Felipe Nieto" la misma se disputará íntegramente el domingo, desde las 15:30, con los siguientes partidos:

-Liniers vs Bella Vista (dirigirá Sebastián Navarro).

-Rosario vs Tiro Federal (Felipe Zonco).

-Villa Mitre vs Huracán (Emanuel Peralta).

-Olimpo vs Sporting (Walter Martínez).

En tanto por el Promocional "Mario Cota Álvarez", la programación irá el sábado, también desde las 15:30.

-Pacífico C vs La Armonía (Diego Álvarez).

-Pacífico BB vs Sansinena (Marcos Horticolu).

-Libertad vs San Francisco (Ariel Banegas).