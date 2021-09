Tras ser una de las más votadas en las cárceles, Cinthia Fernández apuntó contra los presos

En las últimas PASO, Cinthia Fernández fue la segunda precandidata a diputada nacional que obtuvo más votos en las cárceles, debajo de Victoria Tolosa Paz. Y ante la viralización de este dato, la panelista de Los ángeles de la mañana hizo polémicas declaraciones contra los presos. "La más votada fue Victoria Tolosa Paz, me nombran para poner en desmedro el número que saque. En las cárceles saqué 770 votos y en total, 90 mil. Seguramente va a ser por el video en culo, no es algo que me de orgullo la votación", disparó en el programa que conduce Ángel De Brito.

Y se refirió a las personas que están privadas de su libertad y que le dieron su voto. "No me da orgullo que me voten los presos, evidentemente escucharon lo que yo dije de ellos", dijo en referencia a un video que grabó en junio de 2020 en el que criticó de la liberaciones que hubo por la pandemia, y por el que fue convocada para iniciarse en la política. "Evidentemente tienen derecho a votar y votaron", señaló la periodista Andrea Taboada. Y Fernández remató: "Sí, tienen derechos y es discutible... tienen más derechos que nosotros".

Cinthia Fernández lloró a raíz de las críticas que recibe por no haber ido a la universidad

Uno de los principales cuestionamientos que enfrentó la mediática fue que le faltaba preparación para encarar una carrera política, ya que más allá de su talento como bailarina y actriz, no tuvo una formación universitaria. Cansada de que siempre le señalen lo mismo, hizo un fuerte descargo en sus redes en el que se mostró muy angustiada.

"Para los que me dicen ignorantes y que no tengo comprensión de textos y me sigan tratando de pelotuda, les quiero decir que el insulto es tan grave como decirme puta o ningunearme porque tengo buen cuerpo y eso no me deja pensar", empezó. Y continuó, con la voz quebrada: "Que me sigan criticando por no tener estudio me pega fuerte, me hace muy mal. Me hubiera encantado seguir en la facultad".

La exesposa de Matías Defederico contó que cuando terminó la escuela secundaria se anotó para estudiar Marketing en una universidad privada, pero que luego de un año priorizó seguir su sueño de trabajar en teatro y televisión. "Tomé malas decisiones en mi vida y de eso aprendí. Tengo en claro que quiero seguir estudiando, porque te da dignidad, preparación para plantarte a la vida, en conocimientos, en la manera de hablar y en un montón de cosas. Siempre fui muy estudiosa y es algo que me duele un montón, tanto como que me digan puta", acotó.

¿Cuál es la limitación que tiene para seguir formándose? Su ritmo de vida. Entre el tiempo que demanda su trabajo y el cuidado de sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca- no le permite en este momento volver a estudiar. "Cuando mis hijas estén más grandes lo voy a hacer, es una cuenta pendiente que me da bronca y que estoy muy segura de que la voy a hacer", insistió con furia. (NA)