Alberto Fernández: "Por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "con presiones" no lo van a "obligar", aunque admitió que habrá cambios en el Gabinete en los próximos días y reveló que algunos gobernadores le recomendaron que aceptara las renuncias de los ministros cercanos a Cristina Kirchner.

"Con presiones no me van a obligar", afirmó el jefe de Estado, y señaló que cuando el martes por la noche habló con la vicepresidenta habían acordado cambios en el equipo de ministros y que "eso sigue en pie", pero que se darán cuando lo considere pertinente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En declaraciones al diario Página 12, se refirió a Cristina Kirchner y señaló: "Ella (Cristina) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar".

Fernández calificó a los amagues de renuncia de los funcionarios kirchneristas como "una estudiantina", y evaluó: "Aceleraron en el barro y, claro, quedaron empantanados".

"Me llamaron todos los gobernadores. Me decían que les aceptara las renuncias, que los sacara", reveló el jefe de Estado, que mostró su enojo por la jugada que organizaron los funcionarios cercanos a la vicepresidenta de manera coordinada.

A la vez, Fernández dijo que le pareció "incomprensible" esa movida e ironizó: "¿Qué sentido tiene que renuncie el titular de Aerolíneas Argentinas?", en referencia a la dimisión que también puso a su disposición el presidente de la línea de bandera, Pablo Ceriani, entre otros. (NA)