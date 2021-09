Sigue la polémica por el incidente ocurrido el pasado domingo en Monza entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, en el marco del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que vio a ambos contendientes al título envueltos en un nuevo feroz encontronazo.

Esta vez quien recogió el guante fue el asesor del equipo Red Bull, Helmut Marko, quien apuntó apuntó contra Hamilton y Toto Wolff, director deportivo de Mercedes.

"Todas las historias que rodean esto fueron creadas por Mercedes. Verstappen ya se había bajado de su auto cuando Hamilton intentó salir de la leca. El coche médico también lo vio y siguió su camino", expresó Marko, sobre la queja del inglés de supuesta "ignorancia" del neerlandés sobre su estado de salud.

¡Gran susto en la F1! 🏎️💥



Se corría la vuelta número 26 en el circuito de Monza cuando chocaron Max Verstappen 🇳🇱 y Lewis Hamilton 🇬🇧, éste último fue protegido por su halo (un arco de titanio triangular). Ambos salieron ilesos y quedaron fuera del GP🇮🇹.pic.twitter.com/l5Wg1Scr7r — Pizarra Sports (con 😷) (@pizarrasportsec) September 12, 2021

Marko fue contundente al expresar que "luego hicieron el espectáculo de que el pobre Hamilton se lesiona de repente. Mercedes era demasiado lento para eso", en referencia a que si Hamilton lo superaba se encaminaba a la victoria.

Finalmente, Marko no le cree al equipo alemán y descartó la afirmación de que Mercedes no agregará ni una sola actualización en lo que resta de la temporada: "No creo una palabra de lo que dicen al respecto”.