La alegría no fue completa en el debut en mayores para Joaquín Moro

El bahiense Joaquín Moro concretó este miércoles su debut en un seleccionado mayor argentino.

El tercera línea participó de la derrota de Argentina XV ante Chile por 25 a 24, en un amistoso disputado en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Moro, formado en el club Argentino y actual jugador del plantel superior de Belgrano Athletic (Buenos Aires), ingresó en el segundo tiempo.

Este año el ala ya concretó su debut con el seleccionado argentino M20 en un torneo amistoso internacional jugado en Sudáfrica.

También fue promovido al plantel superior de Belgrano que juega en el torneo Top 12 de Buenos Aires.

Moro (quinto desde la derecha de la imagen) y equipo durante el himno.

En un partido muy discreto Argentina comenzó un poco mejor ante Chile y cerró la primera etapa con victoria parcial por 12-6. La ventaja fue gracias a los tries de Bautista Bernasconi y Gerónimo Prisciantelli (una conversión).

En el complemento Argentina XV amplió cifras con try de Jerónimo Piccardo y conversión de Prisciantelli, para una máxima de 19-6 a los 47m.

Sin embargo Los Cóndores descontaron con una ráfaga de tres tries entre el minuto 59 y el 69 (dos convertidos). Y si bien Argentina XV arrimó con try de Martín Bogado a los 74m., no logró la conversión ni nuevas oportunidades en los instantes finales.

Argentina XV completará esta gira de dos amistosos contra Uruguay, el domingo venidero a las 16 en el estadio Charrúa de Montevideo.