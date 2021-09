HBO prepara una serie protagonizada por Severus Snape, el personaje de Harry Potter

La vida del personaje de Harry Potter Severus Snape será retratada en una serie precuela producida por HBO para su plataforma Max, informó hoy un medio estadounidense.

Según publicó el medio especializado We Got This Covered, al momento no hay novedades de la trama de este personaje, que pasó de un bando al otro y viceversa a lo largo de la saga de siete libros y películas.

A su vez, el mismo medio, citado por Europa Press, también informó que un posible plan de la cadena es otra serie, pero basada en la vida del personaje de Hermione, encarnado por Ema Watson.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La historia del profesor Severus Snape solo se conoce, de forma escueta, según la última entrega del libro de J.R. Rowling, llevado a la pantalla por Warner Bross.

El actor que lo interpretó, Alan Rickman, falleció en 2016.

En tanto que la próxima versión cinematográfica de la exitosa saga de magos será "Animales Fantásticos 3".

La historia dirigida por David Yates y protagonizada por Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie Redmayne y Ezra Miller llega a los cines el 15 de julio de 2022. (Télam)